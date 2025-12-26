Lesionado, número 10 do mundo desiste do Aberto da Austrália; vídeo

Com uma lesão no braço, Jack Draper antecipou o final da temporada em setembro, logo após cair na segunda rodada do US Open. Pois, nesta sexta-feira (26), o britânico (10º do mundo) anunciou que não vai disputar o Aberto da Austrália, que começa em 18 de janeiro.

-Infelizmente eu e meu time decidimos não viajar para a Austrália no começo do ano que se aproxima. É uma decisão muito dura não competir em um Grand Slam, o maior momento do nosso esporte. Tenho essa lesão há um bom tempo, ainda estou no processo de recuperação e voltar para quadra em partidas de cinco sets não parece uma decisão inteligente para mim e para meu tênis. Tem sido uma das coisas mais difíceis, complexas e desafiadoras que já tive que lidar. Isso me tornou mais resiliente e humilde. Só espero a hora para voltar em 2026 e agradeço a todos que me apoiaram em 2025 - disse o tenista, de 23 anos.

A frustração do britânico por adiar o retorno às quadras é mais que compreensível. Afinal, em 2025, Daper viveu a melhor temporada da carreira, com destaque para o título do Masters 1000 de Indian Wells, em março, seu terceiro e mais importante como profissional. Em junho, alcançou o melhor ranking da carreira: quatro. Ao todo, foram 30 vitórias em 39 jogos neste ano.

Draper defendia as oitavas na Austrália

Com a desistência, a saída de Draper do top 10 é inevitável. Isso porque o britânico alcançou as oitavas de final em 2025, quando foi superado pelo espanhol Carlos Alcaraz.

Foi a terceira e melhor campanha do número 1 da Grã-Bretanha em Melbourne. Em 2023, ele perdera na estreia para o espanhol Rafael Nadal e, no ano seguinte, caiu na segunda rodada, diante do americano Tommy Paul.