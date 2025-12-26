Aberto da Austrália relembra maior vitória da carreira de João Fonseca; vídeo

No dia 14 de janeiro de 2025, João Fonseca, então aos 18 anos e 145 do ranking, se tornou o mais jovem a derrotar um top 10 no Aberto da Austrália. E o torneio, na quinta-feira (25), relembrou, com um vídeo, nas redes sociais, a vitória do brasileiro sobre o então número 9 do mundo, Andrey Rublev, por 7/6, 6/3 e 7/6.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️Entrevistão: Resiliente Romboli, duplista número 1 do país, celebra a temporada

➡️Tênistória: Do choro de Federer ao recorde de Djokovic, momentos únicos na Austrália

O contundente triunfo sobre o tenista da Rússia foi escolhido, no último dia 3, no site da ATP, como uma das maiores zebras em Grand Slams na mais recente temporada.

continua após a publicidade

Em seu perfil no X, o Aberto da Austrália fez a seguinte pergunta, na quinta-feira (25):



- O que você estava fazendo quando João Fonseca se apresentou no Melbourne Park no #AO25?

No vídeo relembrando a vitória sobre Rublev, o locutor exalta qualidades do número 1 do Brasil:



'João Fonseca tem as armas para ser um candidato no tênis masculino, com destaque para seu enorme forehand (direita). Na temporada passada, a velocidade média de sua direita foi de 15 km/h e alcança mais top spin do que Alcaraz e Sinner. É, verdadeiramente, algo belo. Rublev parecia não acreditar no que ele enfrentou.

continua após a publicidade

Ao longo da última temporada, João Fonseca brilhou rumo ao top 25, vencendo dois torneios ATP (um 250 e outro 500). Tanto em Buenos Aires quanto na Basileia, João Fonseca mostrou classe, determinação. Além de seus golpes e resultados, sua paixão, energia e a presença em quadra completam o pacote que o faz, simplesmente, ser imperdível no próximo Aberto da Austrália.

João Fonseca começa a temporada em Brisbane

Os dois primeiros torneios do pupilo de Gui Teixeira em 2026 são inéditos na carreira do jovem tenista. Atual 24º do mundo, o brasileiro começa o ano no ATP 250 de Brisbane, em 5 de janeiro. Na semana seguinte, o carioca joga o ATP 250 de Adelaide. Já o Aberto da Austrália tem início no dia 18.