Com 14 derrotas em 18 jogos, ela sairá do top 100 do ranking da WTA.

A fase de Beatriz Haddad Maia no circuito mundial segue complicada. Na manhã deste sábado (16), a tenista número 1 do Brasil foi eliminada logo na estreia do quali do WTA 500 de Estrasburgo, na França. No ano passado, Bia foi semifinalista na etapa.

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Baixo retrospecto de Bia Haddad em 2026

Bia foi superada pela chinesa Shuai Zhang em sets diretos, com parciais de 6/4 e 6/2, após 1h19 de partida. Com 14 derrotas em 18 jogos na temporada, a brasileira sofrerá mais uma queda no ranking da WTA.

Como defendia 195 pontos da semi passada, a paulista sairá do top 100 no ranking pré-Roland Garros. Esta será a sua pior colocação no circuito desde 2021, última vez em que ficou de fora das 100 melhores tenistas do mundo.

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O serviço voltou a ser o principal calcanhar de Aquiles da brasileira, que colocou apenas 55% dos primeiros saques em quadra e venceu míseros 35% dos pontos com o segundo serviço. Zhang, no entanto, teve um aproveitamento de 61% no fundamento e bateu o serviço de Bia em cinco oportunidades.

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Como foi o jogo?

No primeiro set, Zhang largou na frente e abriu 3/1, mas Bia Haddad buscou a reação e igualou em 4/4. Contudo, a reação parou por aí: a paulista sofreu uma nova quebra logo em seguida e viu a chinesa fechar em 6/4. A segunda parcial começou promissora, com a brasileira abrindo 2/0, mas o jogo sofreu uma reviravolta dramática.

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Sofrendo com três quebras seguidas, Maia levou um "pneu moral", perdeu seis games consecutivos e viu a adversária liquidar o confronto. Com a vitória, a chinesa terá pela frente a alemã Eva Lys ou a australiana Talia Gibson. Já a brasileira terá que focar as atenções na preparação para o torneio de Roland Garros.

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