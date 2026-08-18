Após Cincinnati, veja qual será o próximo torneio de João Fonseca Número 1 do Brasil volta as atenções para o US Open, último Grand Slam da temporada

Com a reta final da temporada a pleno vapor, João Fonseca corre contra o tempo para se recuperar visando o próximo torneio. Após desistir do Masters 1000 de Cincinnati com dores no abdômen, o número 1 do Brasil e 26 do mundo volta as atenções para o US Open. A chave principal acontece a partir de 30 agosto, em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

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Prestes a completar 20 anos, João anunciou sua retirada da competição em Ohio nesta segunda-feira (17), menos de duas semanas antes do início do último Grand Slam do ano. Em comunicado divulgado através das redes sociais, o brasileiro relatou ter sentido um incômodo no lado esquerdo da região abdominal durante o treino. O tenista realizou exames e, em consenso com sua equipe, optou por abandonar a disputa, embora a gravidade da lesão não tenha sido informada.

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A desistência ocorreu na véspera do duelo contra o australiano Christopher O'Connell, pela terceira rodada de Cincinnati. Na etapa anterior, Fonseca havia vencido o holandês Botic van de Zandschulp por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (2).

Caso se recupere a tempo, João Fonseca fará sua segunda participação na chave principal do torneio que o projetou para o mundo. Em 2025, ele passou pelo sérvio Miomir Kecmanovic na primeira rodada, mas foi derrotado pelo tcheco Tomas Machac na fase seguinte.

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Depois do US Open, João tem mais cinco compromissos previstos em 2026, incluindo o retorno ao Rio de Janeiro para a Copa Davis, a estreia na gira asiática e uma passagem pela Europa. Todas as disputas ocorrerão na quadra rápida.

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Próximos torneios de João Fonseca

30 de agosto a 13 de setembro: US Open - Nova Iorque (EUA)

18 e 19 de setembro: Copa Davis (Brasil x Suíça) - Rio de Janeiro

30 de setembro a 6 de outubro: ATP 500 de Tóquio - Tóquio (JAP)

7 a 18 de outubro: Masters 1000 de Xangai - Xangai (CHN)

26 de outubro a 1º de novembro: ATP 500 da Basileia - Basileia (SUI)

2 a 8 de novembro: Masters 1000 de Paris - Paris (FRA)

João Fonseca saca na vitória na estreia em Cincinnati (Foto: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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