Após Cincinnati, veja qual será o próximo torneio de João Fonseca
Número 1 do Brasil volta as atenções para o US Open, último Grand Slam da temporada
Com a reta final da temporada a pleno vapor, João Fonseca corre contra o tempo para se recuperar visando o próximo torneio. Após desistir do Masters 1000 de Cincinnati com dores no abdômen, o número 1 do Brasil e 26 do mundo volta as atenções para o US Open. A chave principal acontece a partir de 30 agosto, em Nova Iorque, nos Estados Unidos.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Prestes a completar 20 anos, João anunciou sua retirada da competição em Ohio nesta segunda-feira (17), menos de duas semanas antes do início do último Grand Slam do ano. Em comunicado divulgado através das redes sociais, o brasileiro relatou ter sentido um incômodo no lado esquerdo da região abdominal durante o treino. O tenista realizou exames e, em consenso com sua equipe, optou por abandonar a disputa, embora a gravidade da lesão não tenha sido informada.
A desistência ocorreu na véspera do duelo contra o australiano Christopher O'Connell, pela terceira rodada de Cincinnati. Na etapa anterior, Fonseca havia vencido o holandês Botic van de Zandschulp por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (2).
Caso se recupere a tempo, João Fonseca fará sua segunda participação na chave principal do torneio que o projetou para o mundo. Em 2025, ele passou pelo sérvio Miomir Kecmanovic na primeira rodada, mas foi derrotado pelo tcheco Tomas Machac na fase seguinte.
Depois do US Open, João tem mais cinco compromissos previstos em 2026, incluindo o retorno ao Rio de Janeiro para a Copa Davis, a estreia na gira asiática e uma passagem pela Europa. Todas as disputas ocorrerão na quadra rápida.
➡️ Desistência de João Fonseca altera programação de Cincinnati
➡️ Argentino critica saída de João Fonseca: 'Geração de vidro'
Próximos torneios de João Fonseca
- 30 de agosto a 13 de setembro: US Open - Nova Iorque (EUA)
- 18 e 19 de setembro: Copa Davis (Brasil x Suíça) - Rio de Janeiro
- 30 de setembro a 6 de outubro: ATP 500 de Tóquio - Tóquio (JAP)
- 7 a 18 de outubro: Masters 1000 de Xangai - Xangai (CHN)
- 26 de outubro a 1º de novembro: ATP 500 da Basileia - Basileia (SUI)
- 2 a 8 de novembro: Masters 1000 de Paris - Paris (FRA)
✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tênis
Argentino critica saída de João Fonseca: 'Geração de vidro'Há 5 horas
Tênis
Desistência de João Fonseca altera programação de CincinnatiHá 6 horas
Tênis
Loio no Lance! vê Rafael Jodar com necessidade de trocar de atitude ou de tênisHá 8 horas
Mais Esportes
João Fonseca anuncia desistência de Cincinnati após problemaHá 17 horas
Tênis
Definido horário do jogo de João Fonseca na 3ª rodada de CincinnatiHá 19 horas
Tênis
João Fonseca se aproxima de premiação extra por atuação em Masters 1000; entendaHá 21 horas
Mais LANCE!