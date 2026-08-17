João Fonseca anuncia desistência de Cincinnati após problema Brasileiro enfrentaria Christopher O'Connell na fase de 32 avos nesta sexta-feira (18)

Nesta segunda-feira (17), João Fonseca anunciou a retirada do Cincinnati Open de 2026. O brasileiro declarou, através de suas redes sociais, que sentiu um problema no abdômen durante um treino antes do duelo contra Christopher O'Connell, pela fase de 32 avos do torneio.

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Veja relato de João Fonseca

- Hoje, durante o treino, senti um pequeno incômodo no lado esquerdo do abdômen. Após realizar exames, eu e minha equipe decidimos desistir da disputa de Cincinnati para me recuperar o mais rápido possível. Obrigado pela hospitalidade e aos fãs pela torcida. Nos vemos no ano que vem - declarou Fonseca.

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A escolha pela retirada passa pela disputa do US Open, que se inicia no dia 30 de agosto. A gravidade da lesão ainda não foi confirmada pela equipe do tenista de 19 anos.

Pela terceira vez no ano, o carioca perde torneios por problemas físicos. No começo do ano, desistiu de Adelaide e Brisbane por problemas lombares; já em junho, não pôde jogar em Eastbourne por conta de um desconforto no ombro.

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João já havia vencido, na quarta-feira (16), o holandês Botic van de Zandschulp por 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 7/6²) no estágio anterior da competição. Com a retirada, O'Connell vai encarar quem passar do confronto entre Taylor Fritz e Daniel Mérida.

João Fonseca saca na vitória na estreia em Cincinnati (Foto: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Caso consiga se recuperar a tempo do principal aberto dos Estados Unidos, João Fonseca voltará ao palco onde conquistou o título da categoria juvenil, em 2023, após final diante de Learner Tien. No ano seguinte, parou ainda na fase eliminatória diante de Eliot Spizzirri, e no último ano, foi derrotado ainda na segunda rodada contra o tcheco Tomas Machac.

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