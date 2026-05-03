No duelo mais aguardado do terceiro dia de competição, na madrugada deste domingo (3), Filipe Toledo superou Gabriel Medina e avançou às quartas de final do Championship Tour (CT). A bateria foi de alto nível, marcada por aéreos, tubos e manobras de grande impacto executadas pelos dois brasileiros.

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Como foi a bateria?

Medina começou melhor e abriu vantagem com nota 7,76, contra 5,50 de Toledo. No entanto, Filipinho reagiu rapidamente: aproveitou a segunda oportunidade para somar 7,20 e virar a bateria após erro do rival.

A partir daí, o surfista de Ubatuba assumiu o controle, especialmente nas direitas de Gold Coast. Em uma das melhores séries do dia, encaixou aéreos e tubos de alto nível e atingiu 9,17. Medina ainda tentou resposta com 6,33, mas seguiu atrás no placar.

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Para sacramentar a vitória, Toledo aproveitou uma das ondas mais longas da etapa e, com velocidade e precisão, alcançou 9,77 — a maior nota do evento até aqui. Medina ainda reagiu com um 8,23, mas não foi suficiente. No fim, Filipinho avançou com 18,94 contra 15,56.

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Outros resultados de brasileiros

Irmãos Pupos e mais um duelo eletrizante

Inspirados pelo embate anterior, foi a vez de outro duelo brasileiro, porém agora os irmãos Samuel e Miguel Pupo. A bateria também foi eletrizante e contou com o segundo maior somatório do evento, atrás apenas de Filipinho. Samuel levou a melhor ao somar 18,90 (notas 9,17 e 9,73). Miguel também teve um excelente desempenho, mas seus 15,43 totais (7,93 e 7,50) não foram suficientes para bater o irmão mais novo.

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Ítalo Ferreira decepciona

Italo foi o primeiro brasileiro a entrar no mar e buscou a classificação a todo momento. O brasileiro surfou 17 ondas, mas não atingiu a excelência necessária para superar o australiano Ethan Ewing. O campeão olímpico somou 13,93 durante toda a bateria, enquanto o local fechou com 17,90.

Italo Ferreira surfando no CT (Foto: Thiago Diz / WSL)

Próximos confrontos

Com o avanço de Filipe Toledo e Samuel Pupo, os brasileiros se enfrentarão nas quartas de final do CT. O duelo promete equilíbrio, mas com um retrospecto positivo para Filipinho: os surfistas se encontraram duas vezes na elite e, em ambas, o atleta de Ubatuba levou a melhor. As baterias decisivas devem acontecer nesta segunda-feira (4).

Todos os confrontos das quartas de final

Kauli Vaast (FRA) x Ethan Ewing (AUS) Mateus Herdy (BRA) x Liam O'Brian (AUS) Connor O'Leary (JAP) x Leonardo Fioravanti (ITA) Filipe Toledo (BRA) x Samuel Pupo (BRA)

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