A temporada de 2026 da World Surf League (WSL) começou com o Brasil no topo e se manteve assim depois de três etapas. Ao fim da tríplice coroa da Austrália, a "Brazilian Storm" se destaca com a liderança do campeonato tanto no masculino quanto feminino. Dessa vez, no entanto, os campeões são os brasileiros Gabriel Medina e Luana Silva.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Curiosamente, nenhum dos dois venceram em nenhuma das três primeiras etapas do calendário. Ainda assim, com atuações sólidas no início da temporada, os surfistas conquistaram pontos importantes que os colocaram na liderança do ranking mundial. O título simbólico australiano, então, se confirmou na madrugada desta segunda-feira (4) ao fim de Gold Coast.

Medina soma 17.205 pontos no campeonato, com um terceiro, um segundo e um nono lugar, respectivamente. Luana, por sua vez, já ultrapassou a marca dos 20 mil de pontuação. A brasileira ficou com a quinta posição na estreia, mas emendou duas finais desde então.

continua após a publicidade

➡️ A fênix das ondas: como a lesão reconstruiu o atual Medina líder mundial

Brasileiros na terceira etapa da WSL

Para a surpresa geral, o Brasil abriu a etapa de Gold Coast com a eliminação do atual campeão mundial, Yago Dora, na primeira rodada – assim como Alejo Muniz e João Chianca. As adversidades se mantiveram nas oitavas finais com outros gigantes do surfe brasileiro: Italo Ferreira, Gabriel Medina e Miguel Pupo caíram. Apesar disso, a classificação do novato Mateus Herdy às quartas surpreendeu positivamente.

Diferente de Margaret River, que tinha três brasileiros entre os quarto vivos na disputa, a terceira prova da temporada viu apenas um representante da "Brazilian Storm" chegar as semifinais. Após registrar as duas maiores combinações da WSL 2026 nas rodadas iniciais, Filipe Toledo não conseguiu superar o japonês Connor O'Leary e ficou fora da final.

continua após a publicidade

Enquanto o Brasil domina o torneio masculino, a chave feminina tem apenas Luana Silva para levar a bandeira verde-amarela para os mares de todo mundo. E a brasileira brilha. Com alto nível técnico, a surfista foi a única do país a chegar as finais de Gold Coast, mas acabou derrotada para a australiana Stephanie Gilmore, que registrou uma onde quase perfeita.

Luana Silva na etapa de Margaret River da WSL 2026 (Foto: Hannah Anderson/WSL)

🏄 Aposte na vitória do seu atleta favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável