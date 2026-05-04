Medina e Luana Silva são campeões da Tríplice Coroa da Austrália na WSL 2026
Brasileiros lideram o ranking mundial do campeonato após três etapas em 2026
- Matéria
- Mais Notícias
A temporada de 2026 da World Surf League (WSL) começou com o Brasil no topo e se manteve assim depois de três etapas. Ao fim da tríplice coroa da Austrália, a "Brazilian Storm" se destaca com a liderança do campeonato tanto no masculino quanto feminino. Dessa vez, no entanto, os campeões são os brasileiros Gabriel Medina e Luana Silva.
Medina é eliminado por Filipe Toledo, que avança às quartas na WSL; Ítalo decepciona
Mais Esportes
Bateria da WSL é interrompida por alerta de tubarão na Austrália
Surfe
A fênix das ondas: como a lesão reconstruiu o atual Medina líder mundial
Mais Esportes
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Curiosamente, nenhum dos dois venceram em nenhuma das três primeiras etapas do calendário. Ainda assim, com atuações sólidas no início da temporada, os surfistas conquistaram pontos importantes que os colocaram na liderança do ranking mundial. O título simbólico australiano, então, se confirmou na madrugada desta segunda-feira (4) ao fim de Gold Coast.
Medina soma 17.205 pontos no campeonato, com um terceiro, um segundo e um nono lugar, respectivamente. Luana, por sua vez, já ultrapassou a marca dos 20 mil de pontuação. A brasileira ficou com a quinta posição na estreia, mas emendou duas finais desde então.
➡️ A fênix das ondas: como a lesão reconstruiu o atual Medina líder mundial
Brasileiros na terceira etapa da WSL
Para a surpresa geral, o Brasil abriu a etapa de Gold Coast com a eliminação do atual campeão mundial, Yago Dora, na primeira rodada – assim como Alejo Muniz e João Chianca. As adversidades se mantiveram nas oitavas finais com outros gigantes do surfe brasileiro: Italo Ferreira, Gabriel Medina e Miguel Pupo caíram. Apesar disso, a classificação do novato Mateus Herdy às quartas surpreendeu positivamente.
Diferente de Margaret River, que tinha três brasileiros entre os quarto vivos na disputa, a terceira prova da temporada viu apenas um representante da "Brazilian Storm" chegar as semifinais. Após registrar as duas maiores combinações da WSL 2026 nas rodadas iniciais, Filipe Toledo não conseguiu superar o japonês Connor O'Leary e ficou fora da final.
Enquanto o Brasil domina o torneio masculino, a chave feminina tem apenas Luana Silva para levar a bandeira verde-amarela para os mares de todo mundo. E a brasileira brilha. Com alto nível técnico, a surfista foi a única do país a chegar as finais de Gold Coast, mas acabou derrotada para a australiana Stephanie Gilmore, que registrou uma onde quase perfeita.
🏄 Aposte na vitória do seu atleta favorito
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias