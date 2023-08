- Auto Cash Out - O recurso Auto Cash Out é uma adição inovadora que oferece maior controle sobre os retornos potenciais. Os jogadores podem definir um multiplicador de cash out antecipadamente. Então, o jogo irá encerrar a aposta automaticamente e manter os retornos quando o multiplicador definido for alcançado. Isso ajuda os usuários quando as tendências parecem mudar rapidamente.