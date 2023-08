Para usufruir do bônus Betano é necessário cumprir com os requisitos de apostas. Primeiramente, deve-se fazer um depósito mínimo de R$50. Depois, um rollover de 5x o valor do depósito deve ser cumprido, + 1x o valor da bonificação. Além disso, apenas eventos esportivos com odds de 1.65 ou mais são elegíveis. Confira os termos na íntegra visitando o site ou Betano app para conhecer todas as regras.