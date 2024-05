O código de afiliado Betnacional é uma vantagem da casa de apostas para seus clientes | Crédito: Arte / Parceiros Lance







Escrito por Lance! • Publicada em 22/05/2024 - 13:50 • São Paulo (SP)

Quer saber qual é o código de afiliado Betnacional? Atualmente, não há nenhum código de afiliado na Betnacional. Isso porque a casa não oferece promoção de boas-vindas ativa. No entanto, no momento, novos jogadores podem encontrar sorteios e prêmios regulares para eventos esportivos e em jogos de cassino online.

Ao se registrar, é possível informar o código de afiliado Betnacional. Entretanto, muitos jogadores possuem dúvidas sobre como isso funciona, se algum bônus é gerado, quais são as regras de uso, etc. Portanto, a seguir, confira uma análise completa sobre plataforma de apostas e conheça seus principais benefícios.

Por fim, se você busca por casas de apostas que ofereçam bônus de boas vindas, conheça, então, as vantagens do código promocional 1xbet e código bônus Superbet.

O que consigo com o código afiliado Betnacional?

Desde já, é preciso esclarecer um ponto: o código afiliado Betnacional não é um código promocional Betnacional. Ele apenas indica que você, novo usuário da operadora, foi indicado por algum parceiro da empresa, seja ele um influenciador ou até outro apostador já registrado.

Dessa forma, o código de afiliado Betnacional pode auxiliar estas pessoas e empresas que são parcerias da operadora. Já sobre o Betnacional bônus de boas-vindas, ainda não há uma promoção propriamente dita, sendo necessário avaliar outros pontos da plataforma.

Termos e condições se amplicam tanto no uso do código de afiliado Betnacional, como em qualquer Betnacional bônus de boas-vindas ou código promocional Betnacional lançado no futuro. Além disso, há regras gerais para as ofertas e condições únicas para cada benefício. Em caso de dúvida, contate o suporte.

Betnacional bônus de boas-vindas para esportes

No Brasil, a maioria das casas de apostas focam em esportes. Assim, com a Betnacional Brasil tendo um grande foco no mercado nacional, já é esperado que o serviço tenha uma aba esportiva forte. Nesse sentido, será que também há um código promocional Betnacional?

Na verdade, ainda não há Betnacional codigo bonus para as apostas esportivas. Em vez disso, o serviço oferece um catálogo muito amplo, cobrindo as principais competições mundiais e nacionais.

Também, como será mostrado mais a frente, a Betnacional disponibiliza muitos mercados e uma interface intuitiva. Com isso, apesar de não ter um código bônus Betnacional ou uma oferta para iniciantes, há outros motivos para dar uma chance a operadora.

Claro, no futuro, o serviço pode anunciar algum tipo de benefício. Ele pode vir através de um código afiliado Betnacional ou até ser independente e ativado após o depósito inicial. Entretanto, essa não é a realidade atual, já que não há uma previsão ou anúncio de nenhuma oferta.

Se isso mudar, provavelmente a operadora passará a oferecer alguns benefícios bem comuns para o segmento, com ou sem um código promocional Betnacional. Normalmente, novos jogadores costumam obter:

Bônus de primeiro depósito após usar um código bônus Betnacional;

Apostas extras;

Retorno na primeira aposta.

Cada uma dessas categorias de ofertas possui um conjunto de regras único. Se uma delas surgir na Betnacional futuramente, com ou sem código promocional Betnacional, é vital entender suas condições de uso antes de apostar.

Termos e Condições (T&Cs)

Como foi dito acima, é muito importante conhecer as regras de uma oferta antes de começar a apostar. Desse modo, mesmo que ainda não exista uma promoção a ser utilizada na Betnacional, já é possível apontar algumas condições que provavelmente podem existir em bônus futuros:

Depósito mínimo: se a oferta é ativada via pagamento, então há chances de ser necessário depositar um valor mínimo para receber o saldo extra. Além disso, algumas casas de apostas costumam exigir que se use um determinado método de pagamento no bônus;

Prazo de validade: atualmente, a maioria das casas de apostas colocam um prazo para que seus bônus sejam usados. Isso costuma variar entre três faixas de tempo: 7 dias, 15 dias ou 3 dias. Quanto mais tempo, melhor para o jogador;

Requisito de saque: essa regra possui um nome: rollover. Nela, é necessário apostar um determinado número de vezes ou chegar em certo valor para conseguir sacar tanto o saldo extra, como qualquer valor obtido através dele;

Odds mínimas: nas apostas esportivas, é bem comum que o bônus só seja válido se usado em mercados a partir de determinada cotação. Isso existe para que a oferta seja justa tanto para o apostador, como para a plataforma.

Vale dizer que as regras mostradas acima são apenas hipotéticas, pensando num cenário futuro com código promocional Betnacional. Caso uma promoção surja de verdade, é preciso conferir quais são suas reais condições.

Betnacional bônus de boas-vindas para cassino

Da mesma forma que o bônus para apostas esportivas, também não há um bônus de boas-vindas para o cassino. Dessa forma, seja usando um código afiliado Betnacional ou simplesmente criando sua conta normalmente, suas primeiras apostas precisam ser feitas com saldo real.

Claro, alguns jogos até possuem rodadas de bônus ou outros extras, mas isso não deve ser confundido com uma oferta da casa. Por parte da plataforma, os benefícios são distintos: muitos jogos de diferentes categorias, versões mobile de qualidade, transações ágeis, etc.

Já para momentos futuros, também é provável que a Betnacional ofereça promoções dentro de modelos já conhecidos pelo mercado online. No que se refere a cassinos, estes são os tipos mais comuns de benefícios:

Betnacional bonus de boas-vindas de depósito, depois de usar um código bônus Betnacional ou de fazer o primeiro pagamento;

Rodadas extras, com ou sem codigo bonus Betnacional;

Cashback.

Normalmente, o bônus de depósito é mais flexível nas condições de uso, mas com uma certa rigidez no requisito de saque. Já as rodadas extras costumam ser direcionadas a um jogo específico, mas possuem regras que permitem retirar os valores gerados sem tanto esforço.

A Betnacional traz um amplo catálogo de apostas esportivas e jogos de cassino online em sua plataforma | Crédito: Reprodução / Betnacional

Termos e Condições (T&Cs)

Bônus de cassinos possuem uma característica única: suas regras costumam ser mais rígidas, já que os jogos são bem mais dinâmicos. Por conta disso, caso a Betnacional anuncie uma promoção para a categoria nos próximos meses, é preciso ter muita atenção as condições de uso.

De forma geral, grande parte delas são comuns entre muitas plataformas. Por conta disso, é possíve supor que um bônus da Betnacional teria as seguintes exigências:

Depósito mínimo: para ativar uma promoção em cassinos, também é normal que o jogador precise fazer um pagamento a partir de determinado valor. Normalmente, o valor é semelhante a promoção de apostas esportivas;

Prazo de validade: o prazo de uso de bônus em cassinos costuma ser mais curto. Em alguns casos, é possível até que a promoção precise ser utilizada no mesmo dia ou em até 48 horas após a ativação;

Requisito de saque: o rollover das ofertas em cassinos normalmente é mais elevado, exigindo que o jogador aposte dezenas de vezes o valor que recebeu em saldo extra;

Lista de jogos: na maioria das ofertas, é preciso usar o saldo extra em jogos específicos, presentes no catálogo da plataforma. Caso não o faça, normalmente as apostas não valerão para cumprir o rollover.

Novamente, as regras acima não refletem nenhum código afiliado Betnacional. Em vez disso, são suposições feitas segundo os padrões vistos em outros serviços de cassino online. Caso uma promoção surja na plataforma, as regras podem ser próximas ou distantes do que foi mostrado.

Outras promoções da Betnacional

Não há ofertas para a plataforma. Isso inclui não só os bônus para iniciantes, mas também promoções para quem já é registrado há mais tempo. Se você não tem muita experiência no setor de apostas online, saiba que essa é uma divisão comum entre promoções.

Ou seja, normalmente há uma oferta principal, nomeada “bônus de boas-vindas”, e uma série de promoções adicionais para quem já é cliente há mais tempo. No caso dos bônus de registro, o uso costuma ser único. Já as promoções para quem já é usuário costumam poder ser utilizadas continuamente.

Ademais, é importante saber quais promoções costumam ser disponibilizadas para quem já é registrado. Tal como nas ofertas para iniciantes, o segmento possui alguns padrões:

Programa de fidelidade : esse tipo de promoção gera benefícios contínuos correspondentes a frequência e hábitos de apostas dos usuários. Além disso, costumam ser divididos em níveis, com cada um sendo definido pelo volume de gastos;

: esse tipo de promoção gera benefícios contínuos correspondentes a frequência e hábitos de apostas dos usuários. Além disso, costumam ser divididos em níveis, com cada um sendo definido pelo volume de gastos; Cashback : nessas ofertas, o jogador recebe parte do que apostou ou do que perdeu nas apostas de volta. Normalmente, o saldo que retorna possui requisitos de saque ou deve ser utilizado em determinados jogos antes de poder ser retirado da sua conta na casa;

: nessas ofertas, o jogador recebe parte do que apostou ou do que perdeu nas apostas de volta. Normalmente, o saldo que retorna possui requisitos de saque ou deve ser utilizado em determinados jogos antes de poder ser retirado da sua conta na casa; Torneios : são como competições entre os apostadores, com um ranking de quem mais aposta. Em vários casos, os torneios são frutos de parcerias entre desenvolvedoras e o cassino. As vantagens costumam variar bastante;

: são como competições entre os apostadores, com um ranking de quem mais aposta. Em vários casos, os torneios são frutos de parcerias entre desenvolvedoras e o cassino. As vantagens costumam variar bastante; Missões: alguns cassinos ainda oferecem missões para os jogadores cumprirem. Por exemplo, fazer X apostas em determinada atração. Ao cumpri-las, o jogador recebe saldo extra, rodadas extras e outras vantagens.

Como nos parágrafos anteriores, cada uma das ofertas acima apenas faz referência a padrões de promoções no segmento de cassino online. Atualmente, nenhum código afiliado Betnacional gera ofertas do tipo, mas isso pode mudar no futuro do serviço.

Como abrir uma conta na Betnacional - passo a passo

Abrir uma conta na Betnacional é algo bem simples. Se você já se registrou em outros serviços online, verá que o formulário é bem próximo do padrão. Todavia, se tem dúvidas sobre como criar sua conta, apenas siga os passos abaixo:

1- Acesse o site de apostas Betnacional através de seu computador ou celular;

2- Clique no botão Criar Conta, ao lado do espaço onde você insere o nome de usuário antes do login;

3- O formulário da Betnacional vai solicitar seu CPF, nome, e-mail, telefone, nome de usuário e senha. Ainda, é possível informar um código afiliado Betnacional;

4- Antes de confirmar seu cadastro, leia as regras de uso da casa de apostas e sua política de privacidade;

5- Finalize a criação da sua conta ao clicar no botão laranja Criar Conta.

Termos e Condições para abrir uma conta na Betnacional

As regras de utilização da Betnacional são bem parecidas com as de outras casas de apostas. Vale dizer que muitas delas se originam da entidade responsável por sua licença de funcionamento, além de regras para funcionamento no Brasil. As principais regras são estas:

É preciso ter 18 anos ou mais para acessar o site, se registrar, fazer apostas, solicitar transferências, etc.;

Alguns países não possuem acesso liberado para a plataforma. Há uma lista completa no site, com regiões como Portugal, EUA, Reino Unido e França presentes;

As regras de utilização podem ser atualizadas de tempos em tempos.

É muito importante ler os Termos e Condições antes de começar a fazer suas apostas. Neles, você saberá quais restrições precisam ser respeitadas, se há taxas, quais são os limites de transações, entre outros detalhes que terão impacto em sua experiência.

Como fazer uma aposta na Betnacional

A experiência geral da Betnacional é focada em ser intuitiva e ágil. Isso inclui o sistema de apostas esportivas, em que os palpites podem ser feitos sem muitos passos complicados ou muito tempo de espera.

O passo a passo para apostar reflete essa simplicidade. É preciso apenas criar sua conta e fazer um depósito antes de começar a apostar. Sobre os eventos cobertos, os esportes mais populares possuem mais torneios. Por exemplo, futebol, tênis, basquete e vôlei.

Já os esportes menos populares focam nos campeonatos mais conhecidos. Por exemplo, no boxe, as lutas disponíveis são as de grande relevância. Isso também vale para futsal, tênis de mesa, vôlei de praia e handebol.

Como diferencial, há vários esportes virtuais e e-Sports. No caso dos esportes virtuais, são simulações de esportes mais conhecidos. Por exemplo, futebol ou tênis. Já os e-Sports cobrem torneios oficiais de CS2, League of Legends, Dota 2, Rainbow Six e outros jogos.

Mercados de apostas na Betnacional

Caso não saiba, mercados de apostas são os tipos de palpites que você pode fazer num determinado evento. Ou seja, os resultados que você pode indicar e tentar prever, com as odds refletindo as probabilidades deles se realizarem.

Cada evento disponível na Betnacional costuma ser acompanhado de algumas centenas de mercados, divididos entre muitas categorias. Há as mais básicas, como quem vai vencer, e as mais específicas, geralmente diferentes conforme o esporte em que você está apostando.

Dentre os mais populares, há os mercados de dupla hipótese, em que é possível indicar dois resultados possíveis. Além disso, há muitos handicaps, geralmente escolhidos em eventos cujo resultado gera cotações mais básicas nos mercados comuns.

A Betnacional oferece mercados de apostas para grandes eventos de futebol nacional e internacional | Crédito: Arte / Parceiros Lance

Apostando em futebol na Betnacional

Para quem aposta em futebol, a cobertura da Betnacional é bem ampla. Falando apenas dos torneios brasileiros, é possível encontrar todas as divisões do Brasileirão, incluindo o Brasileirão Série, além de todos os jogos da Copa do Brasil e da Copa do Mundo, por exemplo. Muitos estaduais estão lá, incluindo de alguns estados que não possuem times da primeira divisão nacional.

A cobertura também abrange campeonatos europeus, como a La Liga e a Premier League. Libertadores, Champions, Copa América e outros ficam disponíveis conforme são organizados em cada temporada.

Sobre os mercados, há os palpites mais gerais, como placar, 1x2 e handicaps. Somado a isso, é possível escolher opções únicas do futebol, como escanteios ou faltas.

Apostas ao vivo

A categoria “Apostas ao vivo” faz referência a palpites feitos em tempo real. Ou seja, você consegue apostar enquanto o jogo ocorre, começando nos primeiros segundos e se encerrando quando não há chances do resultado mudar.

Essa categoria tem como principal característica sua dinamicidade, dependendo muito do que ocorre em campo, quadra, pista, etc. Por exemplo, se você está apostando numa corrida de Formula 1 em mercados ao vivo, cada ultrapassagem pode gerar cotações diferentes.

Um diferencial está no recurso de streaming ao vivo. Ele permite assistir a vários eventos diretamente no site, sendo necessário apenas ter saldo em sua conta. A disponibilidade varia conforme o evento e sua região.

Jogos de cassino na Betnacional

Como diferencial do jogo em si, a atração possui um modo especial em que os multiplicadores se acumulam conforme novas combinações são feitas. Ademais, os resultados são gerados de forma totalmente aleatória e seguem as exigências de entidades regulamentadoras. O cassino da Betnacional é uma adição recente ao serviços da plataforma, já que o site ofertava apenas Aviator e Mines. Dito isso, o catálogo do cassino já é bem amplo, com jogos de categorias como slots, crash games e jogos de mesa.

Os desenvolvedores são conhecidos, como a Pragmatic Play. Já os jogos vão desde os mais populares, como Fortune Tiger, Fortune Ox e Fortune Rabbit, até alguns recém-lançados ou que não são tão conhecidos.

Betnacional Fortune Tiger

Conhecido como jogo do tigrinho, funciona na Betnacional com uma versão que não trava ou sofre com lentidão. Todos os recursos ficam disponíveis para os jogadores e é possível usar sua mesma conta e saldo, mesmo que você só costume apostar no modo esportivo.

O Betnacional Aviator é um dos jogos mais populares do catálogo de games de cassino online na plataforma de apostas | Crédito: Reprodução / Betnacional

Betnacional Aviator

Aviator, ou jogo do aviãozinho, é um dos jogos mais conhecidos no ramo de crash games. Ele oferece um estilo de atração em que é possível definir não só quando a rodada se iniciará, mas quando também será encerrada.

Na Betnacional, o jogo pode ser encontrado logo na página inicial, não sendo necessário abrir o catálogo do cassino. Isso reflete o que já foi citado sobre a plataforma, que é intuitiva e prática.

Betnacional Mines

Mines foi um dos primeiros jogos que a Betnacional ofereceu para seus apostadores. Ele é uma adaptação do jogo “Campo Minado” para o ramo de apostas. Um diferencial do jogo é que permite modificar bastante vários aspectos, como número de minas, grade do jogo e assim por diante.

Cassino ao vivo

O cassino ao vivo da Betnacional oferece vários jogos em tempo real. Ou seja, são jogos com uma transmissão online, em que há um apresentador e outros apostadores interagindo a todo momento. Dentre os jogos mais populares dessa categoria, é possível citar:

Roleta Brasileira;

Super Trunfo;

Crazy Time;

Bac Bo;

Boom City.

É bem prático navegar pelo cassino ao vivo, com os jogos divididos entre categorias como Roletas, Blackjack, Baccarat e Gameshow. Além disso, é possível buscar as atrações pelo nome e ver os valores mínimos e máximos de aposta sem precisar abrir a atração.

Qual é o app da Betnacional?

Inicialmente, a Betnacional oferecia apenas uma versão móvel do site. Ou seja, para apostar, era preciso usar o navegador e usar todos os serviços disponíveis por ali. Entretanto, o site disponibiliza agora um Betnacional app exclusivo para Android.

Em ambos os casos, a interface se adapta para diferentes tamanhos de tela. Outra questão válida é que funciona bem no uso com touch.

Betnacional Android

Para baixar a versão de Android, você deve acessar o navegador e baixar o arquivo apk. Ademais, é um Betnacional app leve e moderno.

Ele também possui recursos de segurança e oferece as mesmas funções que o site disponibiliza, como streaming, código de afiliado Betnacional, pagamentos online, etc.

Betnacional iOS

No iOS, o jogador apenas tem a opção de usar a versão móvel pelo navegador. Entretanto, não terá uma experiência muito diferente, pois adapta todos os recursos do computador, permitindo o uso do código de afiliado Betnacional apostas.

Métodos de pagamento da Betnacional

Os depósitos e saques na Betnacional apostas são ágeis e seguros. Nesse sentido, estes são os métodos disponíveis:

Pix : depósito mínimo de R$1, saque mínimo de R$20;

: depósito mínimo de R$1, saque mínimo de R$20; AstroPay : depósito mínimo de R$30;

: depósito mínimo de R$30; PicPay: R$1.

Como não há promoções, incluindo com código de afiliado Betnacional, não é preciso se preocupar com ativá-las nos pagamentos.

Suporte ao cliente da Betnacional: como falar com página da casa de apostas por e mail ou chat?

O suporte da Betnacional apostas funciona em dois canais distintos, tirando dúvidas sobre o código de afiliado Betnacional e outros assuntos. São os seguintes:

Chat online;

E-mail.

No primeiro caso, é preciso acessar o site para usar. Já para o e-mail, você precisa apenas ter o endereço oficial do site.

Nossa análise sobre o sistema da Betnacional

Apesar da ausência de um bônus para quem usa um código de afiliado Betnacional, a Betnacional apostas oferece uma experiência que vale a pena ser testada. Por lá, é possível ter um catálogo bem amplo, usar streaming e fazer transferências ágeis. Além disso, a casa possui licença de funcionamento e um suporte de qualidade.

Vantagens da Betnacional

Streaming de qualidade;

Cobertura de todas as divisões do Brasileirão;

Transações ágeis no depósito e saque.

Desvantagens da Betnacional

App apenas para Android;

Não oferece bônus, mesmo com o código de afiliado Betnacional.

Perguntas frequentes sobre o código de afiliado Betnacional

Restou alguma dúvida sobre como o código de afiliado Betnacional funciona? Então confira abaixo algumas perguntas bem comuns entre os apostadores.

É legal apostar na Betnacional?

Sim, a casa já se adaptou a legislação nacional, além de possuir uma licença internacional de funcionamento.

Qual o bônus da Betnacional?

Por enquanto, não há uma oferta disponível para as Betnacional apostas, mesmo usando um código de afiliado Betnacional.

Betnacional aceita Pix?

Sim, sem problemas! É possível usar o Pix para os depósitos e para os saques.