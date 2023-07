Betano detalhes do bônus



Agora que você já sabe sobre o código promocional Betano, vamos apresentar esta espécie de desconto Betano. Na verdade, é o bônus para novos clientes da operadora.



Abaixo, confira alguns dos T&C mais relevantes da promoção de boas-vindas:



- A bonificação sobre o depósito inicial é válida somente para clientes novos que se registrarem na Betano;

- O bônus é de 100% sobre a quantia do primeiro depósito até o limite de R$500;

- Com o intuito de liberar o saldo para saque, o usuário precisa apostar cinco vezes (5x) a quantia total (valor do depósito + valor do bônus). Além disso, as odds mínimas para cumprimento do rollover (requisitos de apostas) são de 1.65.



A fim de saber as regras do bônus na íntegra, leia os T&C no site da Betano BR. Aliás, faça isso antes mesmo de usar o seu código promocional Betano. Assim, não terá surpresas posteriormente.