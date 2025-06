Benfica e Bayern de Munique se enfrentam na terceira rodada do Mundial de Clubes nesta terça-feira (24), às 16h (horário de Brasília). As duas equipes chegam com chances de classificação, mas em situações distintas: o clube português precisa ao menos de um empate, enquanto os alemães querem manter os 100% de aproveitamento. O local da partida será no Estádio Bank of America, em Charlotte (EUA).

Palpite Benfica x Bayern de Munique

Depois de um empate na estreia contra o Boca Juniors e da goleada sobre o Auckland City, o Benfica entra em campo por uma igualdade para garantir vaga nas oitavas. Já o Bayern de Munique confirmou o favoritismo nas duas primeiras rodadas e busca mais uma vitória para encerrar a fase de grupos com nove pontos somados.

Com desempenho muito mais convincente que o clube português até aqui, os Bávaros chegam com leve favoritismo, principalmente pela maior qualidade no setor ofensivo. A expectativa é de uma partida equilibrada, mas com o Bayern sendo mais certeiro nas chances claras.

Nosso palpite para o jogo: Bayern de Munique vence

Com atuações mais sólidas e consistentes durante a fase de grupos, o palpite Benfica x Bayern de Munique vai para a vitória do clube alemão na terceira rodada do Mundial de Clubes.

As últimas notícias do Benfica

Primeiramente, o Benfica se complicou na estreia do Mundial de Clubes ao empatar por 2 a 2 com o Boca Juniors, em partida na qual era amplamente favorito.

Na sequência, se aproveitou da fragilidade do clube semi-amador Auckland City e, com domínio total das ações, goleou seu adversário por 6 a 0, assumindo a vice-liderança do Grupo C.

Ainda assim, tem motivos para preocupação: caso perca para o Bayern e o Boca Juniors vença o Auckland por uma diferença superior a cinco gols, o clube português ficará fora das oitavas de final do Mundial.

As últimas notícias do Bayern de Munique

Por outro lado, o Bayern de Munique segue mostrando o por que é considerado não apenas o principal nome do Grupo C, mas também um dos candidatos ao título do Mundial.

Na estreia, não tomou conhecimento do Auckland City e aproveitou-se do amadorismo do adversário para aplicar uma goleada de 10 a 0 sobre os neozelandeses.

Depois, encontrou mais dificuldades do que o esperado diante do Boca Juniors. Ainda assim, com gols de Harry Kane e Michael Olise a seu favor, venceu o clube argentino por 2 a 1 e manteve os 100% de aproveitamento.

Onde assistir Benfica x Bayern de Munique?

A partida entre Benfica e Bayern de Munique terá transmissão pelo canal fechado no SporTV, pelo canal aberto na TV Globo e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.