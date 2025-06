As Odds Especiais da Novibet garantem cotações aumentadas para mercados e jogos selecionados do Mundial de Clubes 2025. Com palpites a partir de R$1, o jogador pode aproveitar as super odds para aumentar seus eventuais retornos.

A seguir, veja como as odds especiais funcionam e como ativá-las em seu boletim de apostas.

Por fim, saiba que para aproveitar as odds especiais é necessário ser cadastrado na plataforma de apostas. Dessa forma, use o código promocional Novibet para abrir sua conta e acessar o recurso.

➡️ Além disso, confira o nosso guia sobre como apostar no Mundial de Clubes 2025 na Novibet.

Quais são as Odds Especiais da Novibet para o Mundial de Clubes 2025?

O Mundial de Clubes traz Odds Especiais para as partidas da competição. São apostas que recebem cotações diferenciadas para um dos mercados selecionados. Isso funciona com o palpite para a vitória de um dos times envolvidos.

O jogador pode participar fazendo apostas a partir de R$1. Todavia, é importante conferir os termos e condições do site para saber exatamente como realizar a aposta e para qual clube é a oferta.

Odds Turbinadas para o Título Brasileiro - Odd 200

Com essa oferta, a plataforma oferece odds de 200 para que qualquer um dos quatro representantes brasileiros - Botafogo, Palmeiras, Fluminense ou Flamengo - conquiste o Mundial de Clubes 2025.

A oferta permite uma aposta máxima de R$1,00, que deve ser realizada diretamente no mercado do time escolhido, e não no mercado de Super Odds.

Em caso de acerto, os ganhos serão ajustados para o equivalente às odds promocionais, com pagamento em até 48 horas após o término da competição.

As odds estão sujeitas a alterações. Visite o site da Novibet para conferir os Termos e Condições (T&Cs).

Classificação do Palmeiras com Odds Multiplicadas - Odd 30

Com essa oferta, a Novibet disponibiliza odds de 30 para o Palmeiras avançar à próxima fase do Mundial de Clubes. Os apostadores podem aproveitar esta oportunidade com aposta máxima de R$1,00, que deve ser feita especificamente no mercado Palmeiras Qualificar-se – Sim.

As odds estão sujeitas a alterações. Visite o site da Novibet para conferir os Termos e Condições (T&Cs).

Flamengo com Cotação Especial para Classificação - Odd 30

Completando o trio de ofertas imperdíveis, essa promoção oferece odds de 30 para o Flamengo garantir vaga na fase seguinte do Mundial. Assim como nas outras ofertas, o valor máximo permitido é de R$1,00 por aposta, que deve ser realizada no mercado Flamengo RJ Qualificar-se – Sim.

As odds estão sujeitas a alterações. Visite o site da Novibet para conferir os Termos e Condições (T&Cs).

Botafogo com Super Odds para Vitória - Odd 50

A Novibet amplia suas ofertas com a promoção, oferecendo odd de 50 para o Botafogo vencer sua partida no Mundial de Clubes. Para participar, basta fazer uma aposta de até R$1,00 no mercado Botafogo vencedor (Resultado Final) da partida designada.

Em caso de vitória do Glorioso, os ganhos serão ajustados para o equivalente às odds promocionais de 50, com pagamento garantido em até 48 horas após a confirmação do resultado.

As odds estão sujeitas a alterações. Visite o site da Novibet para conferir os Termos e Condições (T&Cs).

Fluminense com Super Odds para Vitória - Odd 30

A promoção Fluminense vence odds 30 disponibiliza cotação especial para o confronto contra o Mamelodi Sundowns. Nesta modalidade, os apostadores podem realizar uma aposta simples de até R$1 no mercado de vitória do Fluminense.

Portanto, em caso de acerto, a odd é aumentada para 30. Contudo, é fundamental utilizar o código promocional ao registrar o palpite.

O jogador encontra na Novibet diferentes mercados para apostar no Mundial de Clubes

O que são Odds Especiais e por que elas importam no Mundial de Clubes?

As Odds Especiais são relevantes porque trazem cotações diferenciadas. As casas de apostas indicam nessas cotações as probabilidades de um resultado acontecer. No entanto, com essas promoções, os usuários visualizam odds um pouco mais elevadas do que as normais.

Desta forma, na hora de realizar uma aposta, os jogadores terão uma taxa maior de potencial retorno com o mesmo resultado. Por exemplo, se uma aposta de R$1 em odds de 2.20 dá R$2,20, com as odds aumentadas para 70.00, o potencial retorno será de R$ 70,00.

A promoção é relevante para uma competição como o Mundial de Clubes devido ao equilíbrio dos confrontos. Com isso, ao visualizar odds aumentadas, os apostadores passam a poder considerar novos cenários para apostar na partida.

Como encontrar e ativar as Odds Especiais na Novibet?

Fazer apostas no Mundial de Clubes com Super Odds é um processo simples. Principalmente pela possibilidade do uso de filtro de apostas e eventos com promoções especiais disponíveis na Novibet.

No entanto, para te ajudar a usar essas Odds Especiais, preparamos um passo a passo para acessar o mercado.

1 - Faça o login no site da Novibet;

2 - Clique na página de Mundial de Clubes na lista de futebol;

3 - Selecione um dos eventos;

4 - Escolha pelo palpite com Odds Especiais;

5 - Faça a aposta com a cotação aumentada.

O mercado de Super Odds ainda conta com alertas de tempo limitado e atualização de odds. Desta forma, visualiza quando as cotações sofrerem alterações. Com isso, é possível utilizar as Odds Especiais ou encontrar também outras promoções para apostar na partida.

Dicas finais para aproveitar as promoções da Novibet no torneio

Na hora de apostar no Mundial Interclubes é importante usar algumas dicas relevantes para este processo. A principal delas é para que leia os termos das promoções. Saiba as condições para participar e quando pode realizar os saques das quantias recebidas.

A promoção das Odds Especiais estabelece valor máximo para a participação e o mercado específico que deve selecionar para o bônus valer. A oferta também só está válida para os jogos selecionados.

Para saber mais detalhes e ver outras ofertas do site, é recomendável que ative as notificações da Novibet. Desta forma, saberá quais jogos terão cotações aumentadas e outros bônus para poder apostar na Copa do Mundo de Clubes.

Com as atualizações, os jogadores podem receber as informações para avaliar se a promoção vale a pena. Neste caso, não é necessário atualizar o site para verificar as novas possibilidades.

Por fim, fique de olho nos jogos ao vivo para apostas no Mundial de Clubes. Nesta parte do site, os apostadores encontram todos os eventos do momento e visualizam estatísticas do confronto. Verá ainda variações das odds, o que traz novas possibilidades.

No entanto, é importante checar quais promoções são válidas para apostas ao vivo. Observe também as condições para usar o cash out caso utilize uma promoção.