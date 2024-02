Dúvidas sobre apostar com Pix



1- Como funciona o Pix ? O Pix é confiável?

Para usar o Pix é necessário fazer um cadastro em uma instituição financeira ou de pagamento.



Assim, você poderá (mas não é obrigatório) criar uma Chave Pix, que pode ser seu CPF, CNPJ, número de celular ou e-mail. E se preferir não indicar esses dados particulares em sua conta transacional, sua Chave Pix poderá ser ainda uma chave aleatória, com uma sequência alfanumérica criada aleatoriamente.



Dessa forma, quando for realizar suas transações, basta entrar no site ou aplicativo da instituição onde tem seu cadastro. Logo, especifique se quer fazer um pagamento ou recebimento. Depois, siga as instruções que irão aparecer para informar sua Chave Pix, escanear o QR Code ou copiar o código.



Feito isso sua transação deve ser realizada em poucos segundos. E pode ficar tranquilo. Pois o Pix é confiável e utiliza diferentes mecanismos e medidas para garantir a segurança das transações.



2- Quais são as taxas de transferência (para depósito e saque)? Há alguma?



Normalmente, na maioria dos casos, não há taxas de transferência para as pessoas físicas que realizam o Pix. No entanto, poderá haver tarifas em alguns casos de recebimento de dinheiro em compras e se utilizar canais de atendimento presenciais ou por telefonia de voz quando houver canais eletrônicos à disposição.



Por isso, aqui destacamos mais uma vez a importância de verificar diretamente na casa de apostas os termos e condições de uso deste método.



3- Como funciona o processo de “prova de identidade”?



Para usar o PIX é preciso antes de tudo fazer um um cadastro em uma instituição financeira. E nela será preciso informar seus dados pessoais, como nome, endereço, CPF, telefone, etc. Igualmente, poderá criar também uma Chave (tipo uma senha) para liberar as transações.



Portanto, ao efetuar uma transação com qualquer empresa, você não precisará informar esses dados pessoais como de costume. Visto que já fez isso na instituição financeira.



Assim, com esse método você poderá indicar apenas sua Chave ou fazer a leitura do QR Code com seu celular. Dessa forma agilizando a transação e evitando divulgar seus dados em muitos locais.



Contudo, sempre que necessário, a prova de identidade poderá ser apresentada pela instituição. Isso seguindo as normas de proteção de dados em vigor.



Mas atente-se que, independente do método utilizado, as casas de apostas podem exigir que seus clientes enviem certos documentos pessoais. Para que assim possam comprovar sua identidade após completar a inscrição na plataforma.



E lembrem-se, frequentemente é possível receber bônus boas-vindas ao se cadastrar em uma casa de apostas com um código promocional. Aproveitem.