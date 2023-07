Apostas ao vivo e streaming na F12 Bet



Quase todo apostador observa as categorias ao vivo ao fazer seus palpites. Isso ocorre por diversos motivos, como encontrar boas odds em momentos da partida, ter acesso a mercados diferenciados ou simplesmente apostar enquanto acompanha o evento.



Na F12 bet, a seção de apostas ao vivo se mostrou de qualidade. Assim, como principal ponto positivo está o alto número de esportes cobertos. Similarmente ao que falamos acima, há dezenas de categorias diferentes para se apostar.



Claro, a quantidade de eventos varia conforme o dia e horário. Na cobertura ao vivo, as apostas dependem mais dos cronogramas de cada liga.



Sobre os mercados de apostas ao vivo, há também uma boa variedade. Do clássico 1x2 até vários handicaps, não sentimos falta de nenhuma opção mais clássica.



E, novamente, há mais mercados em eventos de grande proporção. Por exemplo, apostar em um jogo ao vivo da Champions terá mais palpites disponíveis do que para a série b do campeonato chileno.



O mesmo vale para os outros esportes presentes por lá. Em resumo, a casa de apostas vai bem nas grandes ligas e entrega uma experiência dentro do aceitável para as menores.



Cash out



Alguns jogadores consideram que apostar ao vivo sem cash out é um grande erro. A função pode fazer total diferença, já que dá oportunidades para sair ganhando.



Mas o que é cash out? Basicamente, é a oferta que a casa faz para encerrar suas apostas antes que o próprio evento acabe. Como ponto negativo, são ofertas mais baixas que o valor total da aposta.



Por outro lado, não dependem do evento em si. Ou seja, se você aceitar o cash out, o dinheiro irá para sua conta sem problema algum, sendo creditado imediatamente.



Na F12 bet, o cash out é oferecido pela operadora em alguns palpites, sem opção automática. Além disso, recomendamos que confira as regras do código bônus F12 bet que estiver usando, já que pode haver restrição sobre o uso do cash out.



Outra coisa importante é saber quando o cash out deve ser usado. Dessa forma, dê preferência para apostas em que há grandes chances de você não ser vitorioso ao final da partida.



Também compare o valor do cash out com os retornos reais do palpite. Caso seja muito discrepante e você realmente possua chance de vencer, talvez seja melhor não aceitar e manter o bilhete. Caso tenha alguma dúvida, contate o suporte da operadora.



App da F12 Bet



Apostar pelo celular não é algo que só um ou outro jogador faz. Na verdade, milhares de apostadores preferem apostar diretamente pelo celular do que ter o trabalho de apostar pelo computador.



Por isso, fomos analisar como é a experiência mobile na F12 Bet. Primeiramente, vimos que não há app da empresa. Isso não é um problema, já que é possível usar o site pelo navegador do smartphone.



Nesse sentido, a experiência foi bem agradável. Todos os serviços presentes no desktop estão por lá, sem exceções. Ou seja, as apostas esportivas são cobertas integralmente, com as centenas de eventos, ligas, torneios, etc.



Também é possível criar conta, fazer apostas ao vivo, consultar promoções, abrir o menu de usuário, etc. Isso é interessante, pois mostra que a casa não limita o uso de quem está acessando através de um celular ou tablet.



Além disso, notamos que o site não trava, não apresenta falhas graves e tão pouco problemas de segurança. Na verdade, ele se assemelha para um formato mais amigável com as telas touch screen e de menor formato dos celulares.



Ainda, caso queira facilitar o uso, pode fazer um atalho no seu celular que leve diretamente para a operadora. Isso é feito da seguinte forma:



1- Acesse o site da F12 Bet através do smartphone;

2- Abra as opções do navegador, geralmente três pontos na barra de navegação;

3- Procure por “Adicionar atalho”, “Criar ícone” ou outra coisa parecida com isso;

4- Permita que o atalho seja criado em sua tela de início;

5- Entre no site através desse novo atalho.



O tutorial acima também é útil para ir diretamente em um setor específico da F12 bet. Por exemplo, você pode criar o atalho direto para as apostas pendentes que estão dentro da sua conta, esperando que o resultado seja concluído.