Promo code Esportes da Sorte 2024: Odds turbinadas com bônus

Escrito por Lance! • Publicada em 22/03/2024 - 11:17 • São Paulo (SP)

O Promo code Esportes da Sorte é seu passaporte para começar a apostar com bônus na casa de apostas. No entanto, o Promo code Esportes da Sorte não é obrigatório para aproveitar as promoções. A plataforma traz como destaque a oferta de odds turbinadas com bônus de até 20%. Além disso, na Esportes da Sorte há, ainda, um bônus de até R$300 para o cassino.

Veja, então, a seguir, como abrir sua conta na casa de apostas e aproveitar ao máximo os seus recursos. E, dessa forma, compare também seus pontos fortes e fracos. Tire suas dúvidas, por fim.

Ademias, se você busca por casas de apostas que oferecem promoções de boas-vindas para novos jogadores, descubra, como usar o código promocional Betano e o código bônus bet365.

O que posso obter com o promo code Esportes da Sorte?

A casa de apostas Esportes da Sorte chegou no mercado de apostas online chamando a atenção dos apostadores, desde os mais novatos aos mais experientes. Um dos motivos para isso é a variedade de ofertas e promoções que ela oferece.

Para te apresentar o promo code Esportes da Sorte e outras promoções da operadora, montamos a tabela abaixo.

Produto Esportes da Sorte Bônus e promoções Promo code Esportes da Sorte Odds Turbinadas Bônus de até 20% Ativar código >> Cassino Bônus de até R$300 Ativar código >> Free bets CONMEBOL R$10 na Champions League Ativar código >> Free bets UEFA R$10 na Libertadores ou Sul-Americana Ativar código >>

Cada uma das promoções mencionadas acima está sujeita aos seus respectivos Termos e Condições. Ainda que seja com ou sem a utilização de um código promocional do Esporte da Sorte.

Além disso, é importante observar que os valores, as regras e os requisitos podem ser alterados após a publicação deste artigo. Portanto, é aconselhável verificar as informações no site oficial da plataforma.

Promo code Esportes da Sorte: passo a passo para utilizar

Conforme explicamos no início do artigo, não é necessário utilizar um promo code Esportes da Sorte para usufruir dos bônus de boas vindas que a casa oferece. A plataforma oferece hoje além de promoções para esportes uma oferta de cassino.

Entenda, a seguir, quais são as bonificações disponibilizadas pela operador e os principais Termos e Condições (T&Cs) que devem ser cumpridos para aproveitá-las ao máximo.

Oferta de boas-vindas de Esporte

A principal oferta para apostas esportivas na Esportes da Sorte é a de odds turbinadas com bônus de até 20%. Ou seja, para receber a oferta, é necessário fazer uma aposta. Para isso, basta seguir o passo a passo que preparamos.

1- Primeiramente, visite o site da Esportes da Sorte;

2- Em segundo lugar, crie sua conta clicando em “cadastre-se”;

3- Depois disso, clique em “depósito” no menu lateral esquerdo;

4- Já com fundos suficientes, faça sua primeira aposta esportiva.

Antes de fazer o seu primeiro palpite, se atente aos termos e condições da promoção, ou você pode acabar sem bônus.

Use o esportes da sorte promo code em seu cadastro para ativar a oferta de boas vindas para apostas esportivas

Termos e condições

Assim como todas as ofertas promovidas pelas casas de apostas, o promo code Esportes da Sorte possui algumas regras. É necessário segui-las e respeitá-las para garantir que você irá ser elegível ao Esportes da Sorte codigo promocional.

Apostando uma múltipla (combinada) de três jogos, cliente recebe bonificação na cotação total do bilhete de 10%;

Assim, apostando uma múltipla (combinada) de quatro jogos acima, cliente recebe bonificação na cotação total do bilhete de 20%;

Ademais, a cotação mínima da seleção individual dentro da múltipla é de 1,70.

Para consultar todos os termos e condições da promoção, acesse o site da Esportes da Sorte.

Oferta de boas-vindas de cassino

A Esporte da Sorte também oferece um bônus especial de boas-vindas para o seu cassino online. Este bônus difere da oferta de apostas. A oferta de cassino corresponde a 100% do valor do primeiro depósito, até um limite de R$300. Além disso, não requer a utilização de um código de desconto do Esporte da Sorte.

Termos e condições

Confira, então, quais são os pré-requisitos que devem ser cumpridos pelo novo jogador para garantir o bônus de boas-vindas do Esportes da Sorte Casino:

Depósito mínimo de R$10 para conversão do saldo extra;

Rollover de 40 vezes o valor do Esportes da Sorte bônus de boas-vindas;

O prêmio máximo que se pode ganhar usando bônus é de R$10.000;

Não é preciso usar o promo code Esportes da Sorte;

Não é permitido utilizar esse bônus com outras ofertas de boas vindas ou outros saldos extras.

Confira no site da plataforma os Termos e Condições (T&Cs) completos da oferta.

Mais promoções Esportes da Sorte

Conforme mencionamos na tabela, além do Esportes da Sorte bônus de boas-vindas, a casa de apostas oferece outras promoções. São algumas delas:

Free bets CONMEBOL - receba até R$10 para apostar na Champions League;

- receba até R$10 para apostar na Champions League; Free bets UEFA - aproveite R$10 para apostar na Libertadores ou Sul-Americana.

Não deixe de consultar a aba de promoção Esportes da Sorte, além dos T&C de todas as ofertas que a plataforma possui. Acesse o site da Esportes da Sorte.

Visite o site da Esportes da Sorte e conheça um amplo mercado de apostas

Esportes da Sorte cadastro: como se registrar

O Esportes da Sorte promo code é exclusivo para novos clientes. Ou seja, para utilizá-lo, é necessário primeiro se cadastrar na casa de apostas.

Para te ajudar a fazer o seu registro, criamos o passo a passo a seguir. Dessa forma, veja como criar sua conta na plataforma de forma rápida e segura:

1- Em primeiro lugar, acesse o site da Esportes da Sorte;

2- Depois, clique em “cadastre-se”, no canto superior direito da tela;

3- Então, preencha seus dados, como CPF e email;

4- Por fim, clique em “finalizar”.

Pronto! Ao finalizar o seu cadastro, a operadora já irá te redirecionar para a página de depósitos. Assim, é só realizar sua primeira transferência para começar a apostar.

Faça apostas em diversos mercados de apostas na Esportes da Sorte

Esportes da Sorte apostas esportivas

Além do futebol, modalidade que rouba a atenção na maioria das casas de apostas esportivas, a Esportes da Sorte também oferece mercados em outras modalidades de esportes. São algumas delas:

Basquete;

Tênis;

Futsal;

Badminton;

Tênis de mesa;

Vôlei;

Vôlei de praia;

Sinuca internacional.

Para consultar todos os esportes disponíveis na casa de apostas, acesse o site da Esportes da Sorte.

Esportes da Sorte Futebol

Se você deseja apostar em Futebol, você provavelmente irá se interessar pela Esportes da Sorte. Isso porque a casa de apostas oferece uma boa variedade de opções de mercado.

A quantidade de mercados varia de acordo com os jogos, ligas, e até o momento que você faz a aposta (por exemplo, alguns mercados não estão disponíveis se você aposta enquanto a partida já está em andamento. Mas, no geral, a Esportes da Sorte costuma oferecer mais de 300 opções de mercado. São alguns deles:

Resultado

Ambos equipes marcam

Dupla chance

Total gols

Handicap

Também é possível apostar a longo prazo. Por exemplo, em qual time será o vencedor do Brasileiro série A.

Esportes da Sorte apostas ao vivo e streaming

A Esportes da Sorte possui uma sessão dentro de “esportes” que é dedicada ao ao vivo. No entanto, aparentemente a plataforma ainda não possui streaming, apenas um esquema gráfico onde é possível observar as movimentações mais importantes da partida.

Esportes da Sorte casino ao vivo e jogos

Ainda que o Futebol seja o carro chefe da Esportes da Sorte, a casa de apostas também oferece apostas em cassino e jogos de crash.

Esportes da Sorte cassino e cassino ao vivo

Se você gosta de apostar em cassino, a Esportes da Sorte também pode ser uma opção para você. A casa de apostas possui uma aba inteiramente dedicada para cassino e outra para cassino ao vivo, ambas no menu superior do site. Tanto na parte de cassino quanto na parte de cassino ao vivo a Esportes da Sorte conta com grande variedade de jogos.

Jogos de crash

Dentro da aba de cassino, no menu presente no topo do site, também estão presentes os jogos de crash. A Esportes da Sorte oferece os mais famosos do momento, como o Aviator, conhecido também como Jogo do Aviãozinho, e o Spaceman, conhecido como Jogo do Foguetinho.

Esportes da Sorte e-sports e esportes virtuais

Os e-sports vêm crescendo cada vez mais e ganhando espaço inclusive nas casas de apostas. A Esportes da Sorte também tem uma parte dedicada a eles. No menu no topo da tela, com o ícone de console, existe a aba “e-sports”. Nela você pode consultar os jogos e ligas disponíveis. Counter Strike, League of Legends e Dota 2 estão entre as opções da plataforma.

Visite a Esportes da Sorte mobile para apostar e jogar pelo seu celular

Esportes da Sorte app

Ao pesquisar sobre Esportes da Sorte app no navegador ou mesmo na loja de aplicativos do dispositivo móvel, aparecem algumas opções de aplicativo da Esportes da Sorte.

No entanto, o site da operadora não menciona nenhum aplicativo. Portanto, não indicamos que você baixe esses programas, porque eles não aparentam ser confiáveis.

Caso você deseje apostar na Esportes da Sorte através de um dispositivo móvel, recomendamos que utilize a versão mobile do site. Inclusive, consideramos ela mais agradável que a versão desktop.



Ou seja, uma dica útil para os usuários de smartphones é configurar um atalho para o site da casa de apostas. Isso permite, portanto, que o usuário adicione um ícone diretamente na tela inicial do dispositivo. Dessa forma, facilitando o acesso à plataforma oficial da casa de apostas. Além disso, a navegação se torna mais simples e intuitiva.

Use o Pix como método de pagamento na Esportes da Sorte

Métodos de pagamento Esportes da Sorte

Um dos pontos fracos da Esportes da Sorte, na nossa opinião, são os métodos de pagamento.

Na parte de ajuda do site, a casa de apostas menciona métodos de depósito variados. No entanto, no momento que este artigo foi produzido, o único método de depósito aceito pela Esportes da Sorte é o Pix. Ou seja, não é possível usar cartões de crédito ou, ainda, cheques ou carteiras eletrônicas, para fazer seu cadastro e, depois, aproveitar, jogos online, como caça níqueis, ou fazer apostas esportivas com bônus na plataforma.

Além disso, as facilitadoras utilizadas pela operadora não são as mais usuais, o que pode despertar desconfiança nos apostadores.

Esportes da Sorte: Atendimento ao cliente

Os métodos de suporte ao cliente oferecidos pela Esportes da Sorte são só dois: via e-mail ou chat online.

Apesar dos métodos não serem muito variados, isso costuma ser o suficiente. Isto porque o chat está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo feriados.

Além disso, o atendimento é feito em português, o que é uma vantagem em comparação a outras casas de apostas do mercado.

Nossa avaliação sobre a Esportes da Sorte

Assim como todas as casas de apostas, a Esportes da Sorte possui ônus e bônus. Após avaliar vários aspectos da operadora, colocamos na tabela abaixo o que gostamos e o que não gostamos na casa de apostas.

Logo ao entrar no site, a primeira impressão não é das melhores visto que a diagramação da plataforma é um pouco confusa, principalmente se o cliente ainda está começando no mundo das apostas online.

Outra coisa que também pesa contra a operadora são os métodos de depósito. Apesar da parte de “Ajuda” do site mencionar transferência bancária, boleto e outros métodos, ao visitar a aba de depósito só o método Pix estava disponível quando este artigo foi redigido.

Faça suas apostas em jogo online num dos melhores cassino online no marcado brasileiro ou faça apostas esportivas na Esporte da Sorte

Alem disso, as facilitadoras utilizadas pela casa não são das mais usuais, o que pode despertar a desconfiança ou insegurança do cliente.

Fora isso, a Esportes da Sorte oferece uma boa gama de esportes e mercados, além de cassino, cassino ao vivo e jogos de crash, atendendo bem o apostador. O fato do chat online ser em português e oferecer suporte 24 horas por dia também é um grande ônus da operadora.

Tire suas dúvidas sobre o Promo code Esportes da Sorte

Talvez, após ler o artigo sobre Esportes da Sorte código afiliados, você ainda possua alguma dúvida. Juntamos as perguntas mais frequentes abaixo.

Como funciona a Esportes da Sorte?

A Esportes da Sorte funciona como a maioria das casas de apostas: primeiro é necessário criar uma conta. Possuindo uma conta e tendo feito o login, é preciso fazer um depósito para ter fundos suficientes para realizar suas apostas. Feito o depósito, é só escolher o mercado no qual tem interesse em apostar.

A Esportes da Sorte é confiável?

Sim, a Esportes da Sorte é seguro. Além de ser operar com uma licença registrada em Curaçao, a casa de apostas patrocina alguns dos grandes times do futebol brasileiro, como Grêmio, Bahia e Athlético.

Como conseguir bônus na Esportes da Sorte?

Para conseguir bônus na Esportes da Sorte não é necessário usar um promo code Esportes da Sorte. Por exemplo, para obter o Esportes da Sorte bônus de boas-vindas, basta fazer uma aposta combinada em odds de 1.70. Já para receber o bônus de cassino, é necessário fazer um depósito mínimo de R$10. Os termos e condições variam de promoção para promoção. Consulte os T&C completos no site da Esportes da Sorte.

O que é promo code no jogo Esportes da Sorte?

No geral, promo code é um código que confere uma oferta especial para o jogador. Este código costuma ser utilizado no momento de criação da conta, ou durante o depósito. No entanto, nesta operadora não é necessário utilizar um promo code Esportes da Sorte para usufruir das promoções mencionadas neste artigo.

Promocode esportes da sorte, promo code esportes da sorte ou code esportes da sorte: como ativar o bônus de boas vindas da casa de apostas?

Para ativar o bônus de boas vindas para o cassino online e apostas esportivas é necessário ativar o Esportes da Sorte promo code, que funciona como um código promocional da Esportes da Sorte. Embora também seja conhecido como code esportes da sorte ou, ainda, promocode esportes da sorte, ou código promocional esportes da sorte, o nome usado pela empresa para habilitar o bônus no momento do cadastro é promocode esportes da sorte.

Ou seja, assim, assim como casas de apostas populares, que também trazem um código promocional ou promo code para seus clientes ativarem uma oferta de boas-vindas com bônus para jogos de cassino e esporte, a Esporte da Sorte também traz um código capaz de ativar a promoção. Mas vale repetir: o nome usado pela casa de apostas é promocode esportes da sorte.

Onde fica o promo code da Esportes da Sorte?

Conforme explicado anteriormente, a Esportes da Sorte não possui um promo code. É possível usufruir das ofertas da casa de apostas sem utilizá-lo.

Qual o aplicativo da Esportes da Sorte?

Apesar de alguns locais oferecerem o que seria um aplicativo da Esportes da Sorte, não encontramos nenhuma menção sobre app no site da operadora. Portanto, não acreditamos que esses apps sejam confiáveis.

Esporte da Sorte ou Esportes da Sorte?

O nome da casa de apostas é Esportes da Sorte. Ela ainda oferece um bônus de boas vindas para apostas esportivas a partir do uso de um código promocional.

Em quanto tempo cai o PIX da Esportes da Sorte?

Segundo a casa de apostas, ao depositar na Esportes da Sorte via Pix, pode levar cerca de 30 minutos para a confirmação da transferência.

Qual valor para sacar na Esportes da Sorte?

O valor mínimo para sacar na Esportes da Sorte depende do método de pagamento escolhido. Com o pix, por exemplo, o valor estipulado pela casa de apostas é de R$20.