Palpite Espérance x Chelsea – Mundial de Clubes – 24/06/2025

Espérance e Chelsea se enfrentam na terceira rodada do Mundial de Clubes nesta terça-feira (24), às 22h (horário de Brasília). As equipes chegam empatadas em pontos e disputam uma vaga no mata-mata. A vantagem do empate é do Chelsea, por ter saldo de gols superior. O local da partida será no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA).

Palpite Espérance x Chelsea

Após estrear com derrota, o Espérance reagiu na rodada seguinte, venceu o Los Angeles FC, e segue vivo na briga por classificação. Já o Chelsea, que havia começado bem, foi superado pelo Flamengo em sua última partida e agora precisa pontuar para não depender de outros resultados.

Mesmo com o equilíbrio na pontuação no Grupo D, o Chelsea conta com um elenco bem mais estruturado que o clube tunisiano. Além disso, o Espérance deve sentir a pressão em um duelo tão importante, enquanto os jogadores do time inglês já estão habituados a encararem jogos grandes e decisivos.

Nosso palpite para o jogo: Chelsea vence

Mais estruturado taticamente e tendo maior experiência em competições internacionais, o palpite Espérance x Chelsea vai para a vitória do clube inglês na terceira rodada do Mundial de Clubes.

As últimas notícias do Espérance

O maior clube tunisiano da história segue mostrando que não veio ao Mundial a passeio, e chega à última rodada da fase de grupos com chances de classificação às oitavas de final.

Na estreia, teve desempenho abaixo do esperado diante do Flamengo e ficou evidente a diferença técnica entre as equipes, sendo derrotado por 2 a 0.

Na sequência, surpreendeu ao vencer o Los Angeles FC no GEODIS Park, em Nashville, por 1 a 0. Agora, caso surpreenda o Chelsea, avança ao mata-mata na vice-liderança do Grupo D.

As últimas notícias do Chelsea

Antes de iniciar sua campanha no Mundial, o Chelsea encerrou a temporada 2024-25 da melhor forma possível, com vaga garantida na próxima Champions League e o título da Liga Conferência Europeia.

Embalado pelos bons resultados, estreou na competição com uma vitória sólida sobre o Los Angeles FC por 2 a 0, com gols de Pedro Neto e Enzo Fernández.

Na sequência, enfrentou o Flamengo em confronto direto por vaga antecipada às oitavas. Começou melhor, abriu o placar novamente com Pedro Neto, mas não resistiu à reação rubro-negra e acabou derrotado por 3 a 1.

Vale ressaltar, que Nicolas Jackson foi expulso contra o Fla e desfalca o time inglês na partida contra o Espérance.



Onde assistir Espérance x Chelsea?

A partida entre Espérance e Chelsea terá transmissão pelo canal fechado no SporTV e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.