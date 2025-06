Palpite Borussia Dortmund x Ulsan HD – Mundial de Clubes – 25/06/2025

Borussia Dortmund e Ulsan HD se enfrentam na terceira rodada do Mundial de Clubes nesta quarta-feira (25), às 16h (horário de Brasília). A equipe sul-coreana está matematicamente eliminada, enquanto o Borussia entra em campo dependendo apenas de si para avançar no Grupo F. O local da partida será no Estádio TQL, em Cincinnati (EUA).

Palpite Borussia Dortmund x Ulsan HD

O Borussia ainda não convenceu no Mundial, mas somou três pontos na rodada anterior após vitória apertada sobre o Mamelodi, e precisa de um simples triunfo para chegar às oitavas. Já o Ulsan HD não pontuou nas duas primeiras rodadas e apenas tenta encerrar sua trajetória de maneira digna.

Com mais qualidade técnica e sendo o único com razões para pontuar nesta rodada, o time alemão deve dominar a posse e construir a vantagem sem maiores dificuldades. Já eliminado, o Ulsan HD deve ceder ainda mais espaço no setor defensivo, contra um embalado Borussia Dortmund que não perde há nove jogos.

Nosso palpite para o jogo: Borussia Dortmund vence

Por precisar dos três pontos e sendo mais qualificado tecnicamente, o palpite Borussia Dortmund x Ulsan HD vai para a vitória do clube alemão na terceira rodada do Mundial de Clubes.

As últimas notícias do Borussia Dortmund

Em bom momento na temporada, o Borussia Dortmund não perde uma partida há mais de dois meses, ostentando uma sequência invicta de nove jogos.

No Mundial de Clubes, estreou contra o Fluminense e era o favorito, ao menos na teoria, aos três pontos. Porém, não contava com a estruturação tática do clube brasileiro, que foi superior e criou as principais chances, mas o duelo acabou no empate sem gols.

Depois, os alemães encararam o principal clube sul-africano da atualidade, Mamelodi Sundowns, e protagonizaram um dos duelos mais eletrizantes da competição. Em partida com sete gols marcados, o Borussia levou a melhor por 4 a 3.

As últimas notícias do Ulsan HD

Por outro lado, o Ulsan HD que está no Mundial pelas boas campanhas na Liga dos Campeões da AFC entre os anos de 2021 e 2024, chega à última rodada da fase de grupos sem chances de classificação.

Afinal, teve um desempenho ruim na estreia da competição, contra o Mamelodi Sundowns, e não conseguiu pontuar diante dos sul-africanos, em derrota por 1 a 0.

Por fim, encarou o Fluminense e chegou a estar em vantagem no marcador por 2 a 1 depois da etapa inicial, mas não suportou a pressão do clube brasileiro e levou a virada por 4 a 2.



Onde assistir Borussia Dortmund x Ulsan HD?

A partida entre Borussia Dortmund e Ulsan HD terá transmissão pelo canal fechado no SporTV e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.