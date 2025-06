Atitude de Messi com Estêvão em Inter Miami x Palmeiras repercute: ‘Muito humilde’

O encontro entre Lionel Messi e Estêvão, joia do Palmeiras, gerou um dos momentos mais comentados da partida contra o Inter Miami pelo Mundial de Clubes da Fifa. No intervalo do jogo, disputado no Hard Rock Stadium, nos Estados Unidos, os dois jogadores trocaram camisas ainda no túnel de acesso aos vestiários.

O gesto, incomum por acontecer no meio do confronto, chamou atenção e repercutiu nas redes sociais entre torcedores brasileiros e estrangeiros. Muitos fãs destacaram o simbolismo do encontro entre o veterano argentino, considerado um dos maiores da história, e o jovem brasileiro de 17 anos, apontado como uma das grandes promessas do futebol mundial.

Estêvão, que vem sendo destaque do Palmeiras na temporada e já negociado com o Chelsea, aproveitou a oportunidade para realizar o que chamou recentemente de “um sonho de criança”: dividir o campo com Messi.

- Assim que o juiz apitar o fim do jogo, vou correr pra ele pra trocarmos camisas. Mas antes disso, vou dar tudo de mim pra que o Palmeiras saia de campo com os três pontos. É um jogador que eu sempre admirei. Quando era pequeno, assistia vídeos dele e depois ia pro campo tentar repetir o que tinha visto - disse Estêvão antes da partida

Nas redes sociais, torcedores do Verdão elogiaram a atitude do garoto e a troca de respeito entre os atletas. A troca de camisas entre Messi e Estêvão aconteceu no intervalo da partida que, até o momento, mantém o time brasileiro na luta pela liderança do Grupo A.

Estêvão disputa jogada em Inter Miami x Palmeiras (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

