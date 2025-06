Los Angeles FC x Flamengo: bet365 traz aposta sem risco de até R$50 

Apenas apostas feitas com dinheiro serão elegíveis para receber a oferta. As apostas feitas em parte com dinheiro e em parte com Créditos de Aposta receberão um reembolso apenas da parte em dinheiro da aposta.

Apostas encerradas através da funcionalidade Encerrar Aposta, apostas em seções de Jogo, Apostas Grátis, apostas anuladas, apostas simples ou apostas feitas com Créditos de Aposta não contarão.

A Aposta sem Risco será aplicada à sua aposta selecionada, feita através de Criar Aposta, quando "Utilizar Aposta sem Risco" for selecionado no cupom de apostas. Se você fizer duas ou mais apostas no mesmo cupom de apostas, somente a seleção que foi indicada como a Aposta sem Risco será elegível.

Quando uma aposta elegível é feita em um mercado que pode ser resolvido como parte ganha e perdida, por exemplo, uma aposta de Vencedor e Colocado ou Odds Asiáticas, o reembolso dos Créditos de Aposta recebido será a diferença entre a aposta original e os retornos recebidos. Por exemplo, se você fizer uma aposta de Vencedor e Colocado de R$ 50 totalizando R$ 100 utilizando uma Aposta sem Risco que seja resolvida como Colocado com retornos totais de R$ 80, você receberá R$ 20 em Créditos de Aposta. Se os retornos recebidos forem maiores que o valor de aposta original, nenhum Crédito de Aposta será creditado e a oferta será encerrada.