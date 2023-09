Como sacar dinheiro na betboo?



O processo de saque nesta casa também é intuitivo e fácil de realizar. Para o qual basta seguir este guia passo a passo:



1- Primeiramente faça login no site da Betboo e clique no ícone do seu perfil;

2- Logo, clique em “Caixa” e depois em “Retirada”;

3- Em seguida, você poderá visualizar uma lista com as opções de métodos de pagamento disponíveis. Dessa forma, selecione o de sua preferência e siga as instruções que aparecerão;

4- Depois, você receberá um e-mail com um número de confirmação e informações detalhadas sobre a retirada.



E note que, às vezes pode haver uma diferença entre o saldo disponível e o saldo retirável. Nestes casos, geralmente isso significa que há algum bônus ativo na sua conta. Assim sendo, antes de poder efetuar o saque do saldo total, será preciso desbloquear esse bônus.



Serviço de Atendimento ao Cliente



Já no que diz respeito ao atendimento ao cliente, a casa disponibiliza dois canais de contato. Um é através do envio de e-mails e o outro é um chat ao vivo que funciona de 8h à 01h.



No entanto, percebemos que, diferentemente das outras ofertas do site, o acesso a esse chat não é tão simples. Visto que, pelo menos até o momento da publicação deste artigo, não há um link/botão presente nas páginas principais do site ou mesmo nos menus.



Por isso, quem quiser falar diretamente com a equipe de atendimento ao cliente da casa, deverá agir da seguinte forma:



- Clique no botão “Contato” que está localizado no topo do site à direita ou no que está no rodapé (ambos conduzem a mesma página de Ajuda);

- Em seguida role a página de Ajuda & Contato até o final e clique em “Outros”;

- Depois, clique em “Não encontrei o que estou procurando” e para a pergunta “Você precisa de alguma ajuda?” selecione “SIM”;



Dessa forma, você encontrará a página com o link para o e-mail que, ao nele clicar, abrirá um formulário de contato. Ao mesmo tempo, nesta página você também verá o link para abrir a janela do chat ao vivo.



Contudo, ao clicar no chat ao vivo, você encontrará primeiro a Marina, que é o robô da casa. Assim, ela tentará responder suas dúvidas de acordo com respostas já pré-concebidas.



Portanto, apenas se a Marina não conseguir responder suas questões é que você conseguirá o acesso a um atendente humano. O qual poderá conversar com você para tentar solucionar o que você precisa de forma mais personalizada.



Mas, lembre-se: para falar com alguém você deve entrar em contato dentro do horário de atendimento, de 8h à 1h. Caso contrário, poderá apenas enviar um e-mail.