Qual o tamanho do abismo financeiro entre Los Angeles e Flamengo?

Flamengo e Los Angeles FC entram em campo nesta terça-feira (24), às 22h, pela última rodada do Grupo D do Mundial de Clubes. O Rubro-Negro já está classificado como líder da chave, enquanto o clube norte-americano está eliminado. Mas fora das quatro linhas, o duelo entre brasileiros e norte-americanos é também um choque de modelos e realidades financeiras distintas — e com algumas surpresas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📊 Elencos: Flamengo vale quase cinco vezes mais

De acordo com o site Transfermarkt, o elenco do Flamengo está avaliado em 221,35 milhões de euros (R$ 1,4 bilhão). Já o LAFC tem um valor de mercado de 46 milhões de euros (R$ 289 milhões). A diferença é superior a R$ 1,1 bilhão, um indicativo claro do abismo esportivo entre os dois plantéis.

📈 Receitas e lucro operacional

Em termos de faturamento anual, o Flamengo leva vantagem: arrecadou R$ 1,3 bilhão em 2024, com um lucro operacional (Ebitda) de R$ 271 milhões, segundo os últimos dados disponíveis. Já o LAFC, de acordo com estimativa da Forbes, obteve uma receita de US$ 150 milhões (R$ 825 milhões) e lucro de US$ 12 milhões (R$ 66 milhões).

continua após a publicidade

Apesar de a diferença em receita ser relevante, ela é menor do que muitos imaginariam. Isso mostra a força comercial da MLS e o bom desempenho do clube californiano no mercado local.

💸 Avaliação de mercado surpreende

Mesmo com números esportivos e financeiros menores, o LAFC é avaliado em US$ 1,25 bilhão (R$ 6,9 bilhões), segundo a Forbes. Já o Flamengo tem um valuation estimado de US$ 900 milhões (R$ 5 bilhões). Dois fatores explicam esse paradoxo:

continua após a publicidade

A escassez de franquias na MLS (são apenas 30 times);

(são apenas 30 times); A estabilidade das receitas, já que não existe rebaixamento na MLS.

🏢 Modelos de gestão: associação x franquia

O Flamengo ainda funciona como associação sem fins lucrativos, embora tenha um modelo de gestão profissionalizado. O LAFC, por outro lado, é uma franquia da MLS, com um sistema fechado de liga, gestão empresarial desde a fundação e um grupo de donos que inclui investidores de peso como Peter Guber, Magic Johnson e Will Ferrell.

O Flamengo lidera em campo e em quase todos os números esportivos. Mas fora dele, o LAFC mostra a força de um modelo de negócios eficiente e voltado ao mercado norte-americano. Um duelo entre talento e estrutura, tradição e inovação — e, acima de tudo, uma aula sobre como diferentes caminhos podem levar ao sucesso.

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.