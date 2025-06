Palpite Auckland City x Boca Juniors – Mundial de Clubes – 24/06/2025

Auckland City e Boca Juniors se enfrentam na terceira rodada do Mundial de Clubes nesta terça-feira (24), às 16h (horário de Brasília). O time argentino ainda sonha com a classificação, mas depende de um placar elástico contra o clube semi-amador da Nova Zelândia. O local da partida será no GEODIS Park, em Nashville (EUA).

Palpite Auckland City x Boca Juniors

O Auckland City chega à última rodada sem nenhum ponto e com um saldo de gols desastroso, após sofrer duas gigantes goleadas em sequência. Do outro lado, o Boca Juniors ainda tem chance de classificação, mas precisa vencer com uma larga vantagem e torcer por tropeço do Benfica diante do Bayern.

A diferença entre os elencos é notória, e tudo indica uma nova goleada sofrida pelo Auckland. Pela necessidade de um placar elástico, o Boca deve se impor ofensivamente desde o início e, se mantiver o ritmo durante os 90 minutos, pode construir a vantagem necessária para ter chances de chegar às oitavas de final.

Nosso palpite para o jogo: Boca Juniors vence

Pela fragilidade do clube neozelandês e a necessidade de golear do Boca, o palpite Auckland City x Boca Juniors vai para a vitória do clube argentino na terceira rodada do Mundial de Clubes.

As últimas notícias do Auckland City

Apesar de ser uma das principais equipes da Oceania atualmente, não é exagero dizer que o Auckland City veio a passeio ao Mundial.

Na estreia, escancarou sua fragilidade técnica e tática diante do poderoso Bayern de Munique, finalizando apenas uma vez ao gol e sendo goleado por 10 a 0.

Na sequência, tentou ao máximo evitar outra goleada expressiva contra o Benfica. Até segurou o placar no primeiro tempo, sofrendo apenas um gol, mas acabou derrotado por 6 a 0 ao final dos 90 minutos.

As últimas notícias do Boca Juniors

Por outro lado, o Boca Juniors chega em situação delicada na última rodada da fase de grupos do Mundial, precisando de um placar elástico contra o Auckland City para ainda sonhar com uma vaga nas oitavas de final.

Na estreia, desperdiçou a chance de somar três pontos diante do Benfica, em partida na qual chegou a abrir dois gols de vantagem, mas cedeu o empate por 2 a 2 depois do intervalo.

Na sequência, enfrentou um dos favoritos ao título, o Bayern de Munique, e até segurou o empate até os 40 minutos do segundo tempo, mas acabou derrotado por 2 a 1.



Onde assistir Auckland City x Boca Juniors?

A partida entre Auckland City e Boca Juniors terá transmissão pelo canal fechado no SporTV e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.