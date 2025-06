Palpite Los Angeles FC x Flamengo – Mundial de Clubes – 24/06/2025

Los Angeles FC e Flamengo se enfrentam na terceira rodada do Mundial de Clubes nesta terça-feira (24), às 22h (horário de Brasília). Com duas derrotas consecutivas, o clube norte-americano já está eliminado, enquanto os brasileiros entram em campo embalados e tentam terminar a fase inicial com 100% de aproveitamento. O local da partida será no Camping World Stadium, em Orlando (EUA).

Palpite Los Angeles FC x Flamengo

Já eliminado, o Los Angeles FC apenas cumpre tabela e tenta encerrar sua participação com uma atuação mais competitiva. Do outro lado está um Flamengo em excelente momento, que venceu seus dois primeiros jogos no Mundial com autoridade e tenta finalizar a fase de grupos sem desperdiçar pontos.

Apesar do bom poder ofensivo, o Los Angeles FC costuma deixar muitos espaços na defesa. Por isso, o Flamengo pode encontrar facilidade para criar algumas chances claras e ainda deve explorar os contra-ataques de um adversário com estilo tático agressivo. A expectativa é de mais uma vitória tranquila da equipe brasileira.

Nosso palpite para o jogo: Flamengo vence

Com mais recursos técnicos e grande desempenho até aqui, o palpite Los Angeles FC x Flamengo vai para a vitória do clube brasileiro na terceira rodada do Mundial de Clubes.

As últimas notícias do Los Angeles FC

Sendo a última equipe a entrar no Mundial, o Los Angeles FC também será uma das primeiras a se despedir da competição.

Na estreia, teve uma atuação desastrosa diante do Chelsea, sendo dominado taticamente e tecnicamente pelos ingleses, e acabou derrotado por 2 a 0, com gols de Pedro Neto e Enzo Fernández.

Na rodada seguinte, apresentou um desempenho mais sólido contra o Espérance de Tunis e, na teoria, era até o favorito. No entanto, mesmo com 60% de posse de bola, não conseguiu transformar o domínio em resultado e perdeu por 1 a 0, tendo a eliminação confirmada.

As últimas notícias do Flamengo

Por outro lado, o Flamengo não perde há dez partidas consecutivas e passou a ser considerado um dos candidatos ao título do Mundial após duas performances convincentes na fase de grupos.

Na estreia, não teve maiores dificuldades para confirmar o favoritismo diante do maior clube da Tunísia, o Espérance de Tunis, vencendo os africanos por 2 a 0.

Na sequência, encarou o Chelsea e, mesmo saindo atrás no placar com gol de Pedro Neto, não se intimidou. Após o intervalo, Bruno Henrique entrou no lugar de Arrascaeta e fez a diferença, empatando logo em seguida.

Por fim, Danilo e Wallace decretaram a vitória rubro-negra por 3 a 1, garantindo também a classificação antecipada do Fla às oitavas de final.



Onde assistir Los Angeles FC x Flamengo?

A partida entre Los Angeles FC e Flamengo terá transmissão pelo canal fechado no SporTV, pelo canal aberto na TV Globo e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.