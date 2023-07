Opções de pagamento na Sportingbet



A casa de apostas é bem prática para as transações financeiras, e oferece muitas opções. Como já mencionado, o valor mínimo para um depósito é de R$20.



PIX



Então, para efetuar o primeiro ou demais depósitos no site, os usuários podem usar o PIX. Isso mesmo, é possível realizar a transferência instantânea de recursos da sua conta corrente ou poupança para o site. Então, é uma ótima opção, já que funciona para transferência imediata 24 horas por dia, nos sete dias da semana, a um toque na tela do celular.



Aliás, é mesmo bem fácil pagar por PIX. Funciona assim: basta escolher PIX na lista de formas de pagamento disponíveis na Sportingbet. Então, será gerado o QR Code pela Sportingbet, que poderá ser lido pelo app do banco.



Ah, não esqueça que apenas sua própria conta pode ser usada, ok? Ou seja, PIX a partir de contas jurídicas e contas de outras pessoas físicas não são aceitos.



Boleto bancário



O boleto bancário também é uma das opções de pagamento bem interessantes disponíveis na casa de apostas. Afinal, o boleto pode ser pago por internet banking e em agências bancárias ou casas lotéricas. Aliás, se o prazo vencer sem que você tenha realizado o depósito, você precisa gerar um novo boleto com o vencimento atualizado.



No caso dos boletos, há uma opção bacana: a liberação antecipada. Em outras palavras, o cliente não precisa esperar a compensação bancária para começar a usar os valores nas apostas esportivas. Porém, para liberar esse benefício, você precisa enviar o comprovante de pagamento.



Transferência bancária



A transferência bancária pode ser feita a partir do Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica Federal e Santander. O tempo de processamento da transação também é bem rápido: em geral, até 15 minutos a partir do pagamento.



Cartões de crédito



Por fim, cartões de crédito (Visa e Mastercard) também podem ser usados pelos clientes, assim como Apple Pay.



Carteiras virtuais



Outras carteiras digitais também são parceiras da Sportingbet e aparecem como alternativa para os usuários realizarem transações, como ecoPays, AstoPay, Paysafecard e Skrill.



O depósito mínimo é de R$20. O depósito máximo é de R$10 mil.



Sportingbet não cobra taxa



Por fim, vale lembrar que a Sportingbet não cobra taxas para depósito e outras transações. Porém, é recomendado que os clientes confiram se o método escolhido cobra valores para as movimentações.



Por outro lado, para efetuar o resgate dos valores disponíveis na casa de apostas, os clientes podem escolher entre transferência bancária, cartão de débito, cartão de crédito e carteiras eletrônicas, incluindo Paypal.



Aliás, os apostadores conseguem acompanhar o status de sua retirada, já que o tempo de processamento varia de acordo com o método escolhido. Para isso, faça login, acesse o caixa e selecione Retirada. As informações ficam no link Histórico de transações.