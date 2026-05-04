Santos abre sindicância para apurar desentendimento entre Neymar e Robinho Jr.

O Santos emitiu uma nota nesta segunda-feira (4) confirmando a abertura de uma sindicância para apurar um desentendimento ocorrido durante o treino do último domingo (3), envolvendo Robinho Jr. e Neymar.

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A atividade foi realizada um dia após o clássico diante do Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Ambos não foram relacionados para a partida e treinaram no CT Rei Pelé com os jogadores que não atuaram no confronto.

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Os dois teriam se desentendido durante um coletivo, e o camisa 10 teria dado um tapa, além de xingar e aplicar uma rasteira no jovem recém-promovido ao elenco profissional.

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No ano passado, enquanto se recuperava de lesão, Neymar chegou a levar Robinho Jr. para assistir aos jogos na Vila Belmiro, em seu camarote. O atacante também costumava elogiar o jovem nas redes sociais e o "apadrinhou", em uma relação marcada pelo carinho que tinha com o pai do atleta quando ainda era uma promessa do Peixe.

A reportagem do ge informou, em primeira mão, que a defesa de Robinho Jr. apresentou um documento solicitando as imagens do treino, que deverão ser disponibilizadas em até 48 horas. O Lance confirmou a informação.

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O estafe de Robinho Jr. solicitou a instauração da sindicância, que foi autorizada pelo presidente Marcelo Teixeira no último domingo (3). Ainda segundo apuração do Lance, os jogadores conversaram com o elenco sobre o ocorrido, e o treino seguiu normalmente no CT Rei Pelé. Neymar e Robinho Jr. voltaram a ser relacionados para o duelo desta terça-feira (5), contra o Deportivo Recoleta, pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana.

Confira nota oficial:

O Santos FC informa que por determinação da presidência foi instaurado, logo após a ocorrência dos fatos, processo de sindicância interna para analisar o episódio que envolveu os atletas Neymar Jr. e Robson de Souza Jr (Robinho), durante o treino deste último domingo (03/5), no CT Rei Pelé.

O Departamento Jurídico do Clube está responsável pela condução da sindicância.

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