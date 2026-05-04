Imprensa europeia repercute atitude de Neymar com Robinho Jr: 'Perdeu a cabeça'

O desentendimento entre Neymar e o jovem atacante Robinho Jr. durante um treino do Santos ganhou repercussão na imprensa europeia neste domingo (3). O episódio ocorrido no CT Rei Pelé foi noticiado inicialmente pelo "ge" e rapidamente espalhou-se por veículos da Espanha e da França, que destacaram a reação agressiva do camisa 10.

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Na Espanha, os portais "AS" e "Marca" repercutiram o caso como um desentendimento em treino envolvendo o veterano e o jovem atacante. O AS, em sua análise, opinou que Neymar perdeu a cabeça durante a atividade. Já na França, o jornal "Le Parisien" noticiou o incidente destacando que o brasileiro teria reagido após se irritar com um drible sofrido, citando ainda a possibilidade de um gesto físico na confusão. O portal "Sport", por sua vez, classificou o episódio como mais uma gafe do jogador.

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Neymar teria ficado irritado após ser driblado por Robinho Jr. e se sentiu desrespeitado com o ocorrido. A situação piorou quando o jovem pediu que o veterano se acalmasse. A partir daí, os dois começaram a discutir, houve empurrões e agressões físicas. Testemunhas presentes no treino relataram que o camisa 10 deu uma rasteira em Robinho Jr. e, em seguida, desferiu um tapa.

Clube agiu rápido e situação entre Neymar e Robinho Jr. estaria resolvida

O Santos reagiu imediatamente ao incidente, afastando ambos os jogadores do grupo após o treino para tentar mediar a situação. Pessoas próximas a Neymar chegaram a contatar Marcelo Teixeira, presidente do clube, para expressar indignação e registrar as queixas cabíveis.

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Fontes próximas à situação afirmaram ao AS que Neymar reconheceu seu erro e pediu desculpas a Robinho Jr. A situação, segundo relatos, está resolvida, apesar de toda a comoção que causou. Os dois mantêm uma relação próxima, quase de pai e filho, e entendem que foi um incidente isolado que não deve ter maiores repercussões.

Robinho Jr e Neymar em treinamento pelo Santos (Foto: Raul Baretta/Santos FC)

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