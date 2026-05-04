Medalhão do Flamengo é alvo de críticas após empate com o Vasco: 'Culpado'

O empate do Flamengo com o Vasco rendeu muitas críticas a um medalhão do elenco rubro-negro na tarde deste domingo (3). Depois de abrir 2 a 0, o time comandado por Leonardo Jardim cedeu o empate ao rival.

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Depois do duelo, o zagueiro Léo Ortiz foi muito criticado por torcedores do Flamengo. Para muitos, o jogador falhou no gol de Robert Renan após cobrança de escanteio. Hugo Moura aproveitou cruzamento e empatou no final da partida.

➡️Torcida do Flamengo manda recado a Leonardo Jardim por empate do Vasco

Nas redes sociais, rubro-negros detonaram a atuação de Léo Ortiz em Flamengo x Vasco. Veja os comentários abaixo:

Robert Renan comemora gol em Flamengo x Vasco (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)

Veja críticas ao jogador

Como foi o jogo entre Flamengo e Vasco

A primeira etapa começou com o Flamengo impondo seu ritmo e controlando as ações, enquanto o Vasco se mostrava nervoso, acumulando erros. O rubro-negro precisou de apenas sete minutos para abrir o placar, com o atacante Pedro. Após o gol, o Vasco até conseguiu equilibrar mais o jogo, mas pecou nas finalizações e desperdiçou algumas oportunidades.

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Um segundo tempo em que o Vasco voltou mais animado, tentando impor seu ritmo. Ainda assim, a falta de confiança e de capricho nas jogadas próximas à área adversária acabou impedindo o empate. Aos 13 minutos, Pedro apareceu novamente. Dentro da área, o atacante sofreu um pisão de Paulo Henrique. O árbitro Wilton Pereira Sampaio foi chamado ao VAR e assinalou a penalidade. Na cobrança, Jorginho deslocou Léo Jardim e ampliou o placar. O Vasco diminuiu com Robert Renan, de cabeça, e no último lance da partida, o volanta Hugo Moura, que tinha acabado de entrar, deixou tudo igual.

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