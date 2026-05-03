Neymar e Robinho Jr. se desentendem em treino no CT Rei Pelé
Clima ficou quente entre os dois jogadores neste domingo
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O clima esquentou no Santos neste domingo, no CT Rei Pelé, quando Neymar Jr. e Robinho Jr. se desentenderam durante o treino da equipe. O episódio aconteceu no retorno do elenco à Baixada Santista, um dia depois do empate com o Palmeiras, e envolveu justamente o grupo que não havia sido utilizado no clássico.
Neymar teria entrado mais forte em uma disputa com Robinho Jr., em um lance descrito como típico de treino que acabou indo além do limite. A informação foi publicada inicialmente pelo "Globo Esporte" e confirmada pelo Lance!.
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A intensidade mostrada pelo camisa 10 teria extrapolado o tom da atividade, mas o próprio jogador reconheceu o excesso e, em seguida, conversou com o garoto. Na conversa, Neymar teria pedido desculpas a Robinho Jr., com quem mantém boa relação desde o início do ano passado, quando passou a acolher mais de perto os jovens do elenco.
O episódio, embora tenha causado estranhamento no momento, foi rapidamente administrado internamente. A direção do Santos trata o caso como encerrado, sem sinal de desgaste maior no ambiente do grupo. Dentro do clube, a leitura é de que o incidente ficou restrito ao calor do treino e não altera o vínculo entre os dois jogadores, nem o clima geral do vestiário em um momento em que o Santos tenta reorganizar sua rotina após o clássico.
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Pelo Campeonato Brasileiro, o Santos enfrenta na próxima rodada o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, jogo em que Brazão, suspenso, não poderá atuar. Antes, o Peixe enfrenta o Deportivo Recoleta na próxima terça-feira (5), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana.
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