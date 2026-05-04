Ana Thaís Matos analisa disputa de Neymar na Seleção Brasileira: 'Não passa'

A comentarista Ana Thaís Matos comentou sobre a disputa de Neymar pela convocação na Seleção Brasileira, que acontece daqui há duas semanas, no Rio de Janeiro, durante o programa do Seleção Sportv.

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Durante a transmissão do programa, a comentarista afirmou que não confiava em Neymar para decidir um jogo na Copa do Mundo, visto que, não conseguia fazer o mesmo com o Santos.

— Não tem conseguido acompanhar nem o Santos. A grande dúvida que fica é se esse Neymar, sem projetar o que ele já fez ou decidiu, conseguiria decidir um jogo na Copa do Mundo, pensando no nível das equipes. Pra mim, não passa confiança de que, jogando pelo Brasil, vá decidir algum jogo pela Seleção Brasileira — Afirmou.

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O camisa 10 tem apenas quatro jogos para conseguir provar que merece a convocação, aos olhos de Carlo Ancelotti, sendo dois jogos pelo Brasileirão, um pela Copa do Brasil e pela Copa Sul-Americana.

Confira:

1 . 5/5 - Deportivo Recoleta x Santos - Copa Sul-Americana (Neymar deve ser titular) 2 . 10/5 - Santos x Bragantino - Brasileirão (Neymar deve ser titular) 3 . 13/5 - Coritiba x Santos - Copa do Brasil (Neymar deve ser titular) 4 . 17/5 - Santos x Coritiba - Brasileirão (Neymar deve ser titular)

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Faltando duas semanas para a convocação, Neymar não está confirmado na Copa do Mundo. (Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress)

O anúncio dos 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo será no dia 18 de maio. A CBF prepara um grande evento para a divulgação dos nomes, que acontecerá no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

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