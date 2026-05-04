Jornalistas criticam postura de Neymar em desentendimento com Robinho Jr

Um episódio envolvendo Neymar e o jovem Robinho Jr. fez com que jornalistas se posicionassem, porque acordo com apuração, os dois jogadores teriam se desentendido durante um treino no CT Rei Pelé com atletas que não atuaram na partida anterior.

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Durante a atividade, o camisa 10 teria se exaltado, com relatos de que houve xingamentos, um tapa e até uma rasteira no jovem atacante. A situação gerou desconforto no ambiente, especialmente por envolver um dos principais nomes do elenco e uma promessa recém-promovida ao time profissional.

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Nas redes sociais, jornalistas se posicionaram afirmando que Neymar está chegando ao fim de sua carreira de uma forma triste, e até mesmo melancólica - de forma que envergonhasse toda sua trajetória.

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Veja a repercussão:

Robinho Jr., que subiu ao elenco principal na última temporada, teve seu contrato renovado até o fim de 2031 em abril deste ano, sendo tratado como uma das principais joias do clube. A relação entre ele e Neymar, até então, era considerada próxima. Em 2025, enquanto se recuperava de lesão, Neymar chegou a levar o jovem para assistir partidas na Vila Belmiro em seu camarote e frequentemente fazia elogios públicos ao atleta, a quem "apadrinhava", em função da amizade que tinha com o pai do jogador.

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Neymar durante jogo do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Após o ocorrido, a defesa de Robinho Jr. solicitou acesso às imagens do treino, que devem ser disponibilizadas em até 48 horas. Paralelamente, o estafe do atleta pediu a abertura de uma sindicância interna para apurar os fatos. O pedido foi aceito pelo presidente Marcelo Teixeira no último domingo (3).

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Ainda segundo informações, o caso foi discutido internamente entre os jogadores, e o ambiente foi controlado para a sequência das atividades no CT Rei Pelé. Apesar da tensão, Neymar e Robinho Jr. seguiram integrados ao grupo e foram relacionados para a partida desta terça-feira (5), contra o Deportivo Recoleta, pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana.

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