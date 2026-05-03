Torcedores reclamam de linha de impedimento em Flamengo x Vasco: 'Se fosse'

Flamengo e Vasco empataram em 2 a 2, neste domingo (3), no Maracanã, pela 14ª rodada do Brasileirão. No clássico, o Rubro-Negro saiu na frente do placar e chegou a abrir dois a zero, mas cedeu o empate no final. O segundo gol do Cruzmaltino foi marcado por uma polêmica de arbitragem.

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Nas redes sociais, torcedores do Flamengo reclamaram da linha de impedimento traçada pelo VAR no lance que gerou o gol de Hugo Moura. A jogada foi simples, protagonizada por um cruzamento em direção a área rubro-negra.

O volante saiu na frente da defesa adversária, que tentou realizar uma linha de impedimento, para marcar. O lance foi marcado pelo detalhe, e o VAR decidiu por validar o gol após traçar a polêmica linha.

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Veja a repercussão abaixo:

Pedro em Flamengo x Vasco (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Como foi Flamengo x Vasco?

Texto por: Pedro Cobaela

A primeira etapa começou com o Flamengo impondo seu ritmo e controlando as ações, enquanto o Vasco se mostrava nervoso, acumulando erros. O rubro-negro precisou de apenas sete minutos para abrir o placar, com o atacante Pedro. Após o gol, o Vasco até conseguiu equilibrar mais o jogo, mas pecou nas finalizações e desperdiçou algumas oportunidades.

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Um segundo tempo em que o Vasco voltou mais animado, tentando impor seu ritmo. Ainda assim, a falta de confiança e de capricho nas jogadas próximas à área adversária acabou impedindo o empate. Aos 13 minutos, Pedro apareceu novamente. Dentro da área, o atacante sofreu um pisão de Paulo Henrique. O árbitro Wilton Pereira Sampaio foi chamado ao VAR e assinalou a penalidade. Na cobrança, Jorginho deslocou Léo Jardim e ampliou o placar. O Vasco diminuiu com Robert Renan, de cabeça, e no último lance da partida, o volanta Hugo Moura, que tinha acabado de entrar, deixou tudo igual.

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