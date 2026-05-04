Rizek crava atacantes que vão ser convocados para a Copa do Mundo

Faltando duas semanas para a convocação final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo FIFA 2026, Rizek cravou atacantes que já estão garantidos na lista final.

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Durante o Seleção Sportv, Rizek comentou com a bancada como a disputa em relação aos atacantes da Seleção estaria acirrada, visto que, a maior parte dos atletas estão desempenhando na Europa.

— Jogadores que ainda estão incertos na lista mas acho que vão: Igor Thiago, Endrick, Rayan (atua pelo lado direito — onde joga o Estêvão, e só por milagre ele conseguirá voltar) e o Luiz Henrique está na Copa, brigando pela titularidade junto com Vini Jr., Raphinha, Martinelli, Igor Jesus e João Pedro. O Pedro está jogando bem, mas olha a concorrência na Europa — comentou Rizek.

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O jornalista completou dizendo que a briga será justamente por esses atacantes, e talvez com o Neymar, que seria a opção surpresa para estar no banco, além de Anthony que está desempenhando bem, mas dificilmente será convocado.

Cristiano Nunes, Rodrigo Caetano, Carlo Ancelotti e Juan estiveram no Maracanã para Flamengo x Vasco (Foto: Divulgação/CBF)

— Nove atacantes: Vini, Raphinha, Luiz Henrique, Martinelli, Igor Jesus, Endrick, Igor Thiago, Rayan e João Pedro. Anthony, dificilemente vai para a Copa, mas, está jogando muito — completou.

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O anúncio dos 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo será no dia 18 de maio. A CBF prepara um grande evento para a divulgação dos nomes, que acontecerá no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

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