Zinho crava ausência de atacante na Seleção Brasileira: 'Não vai'

O ex-jogador Zinho cravou a ausência do atacante Igor Jesus na lista final do técnico Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira, para a Copa do Mundo. Apesar disso, ao comentar sobre as chances do atleta do Nottingham Forest, o tetracampeão mundial destacou a qualidade dele.

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O posicionamento do atual comentarista aconteceu durante o programa "Equipe F", da ESPN. Para a ocasião, Zinho acompanhava o desempenho de jogadores brasileiros durante a rodada do futebol europeu.

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Além de Igor Jesus, João Pedro, do Chelsea, e Luiz Henrique, do Zenit, também foram destaques. Todos os três jogadores marcaram gols nesta segunda-feira (4). O tetracampeão descartou apenas a presença do atacante do Forest na Copa do Mundo.

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— O Igor Jesus não vai para a Copa do Mundo. É bom jogador, mas não vai — afirmou Zinho.

Igor Jesus comemora gol do Nottingham Forest sobre o Tottenham (Foto: Divulgação/Premier League)

Igor Jesus fora da Seleção Brasileira?

O atacante do Nottingham Forest vive boa temporada na Inglaterra. Ao todo, o camisa 19 disputou 48 jogos, tendo marcado 16 gols e cinco assistências. Apesar disso, Igor Jesus não foi convocado por Carlo Ancelotti na última oportunidade.

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Por outro lado, Luiz Henrique e João Pedro estão sendo presenças recentes na lista do técnico italiano. A convocação final para a Copa do Mundo acontece no dia 18 de maio, no Museu do Amanhã, na cidade do Rio de Janeiro.

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