Estêvão recorre ao Palmeiras para tratamento após liberação do Chelsea e mira 'milagre' para Copa

Estêvão retornou ao Brasil e fará parte do processo de recuperação nas instalações do Palmeiras. A missão do atacante, considerada improvável, é tentar se recuperar de uma lesão na coxa (grau 4) para estar à disposição de Carlo Ancelotti na Copa do Mundo.

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O jovem tentou anteriormente a liberação junto ao Chelsea, que concedeu a autorização com a condição de enviar um funcionário do clube para acompanhar o processo. Existia a possibilidade de Estêvão ser submetido a cirurgia para reparo muscular, o que o descartaria do Mundial devido ao prazo de recuperação.

Nos últimos dias, inclusive, o jogador apareceu em postagem nas redes sociais ao lado de Mirtes Stancanelli, nutricionista do Palmeiras, que ajudou Estêvão no processo de integração e adaptação ao elenco profissional.

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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mantém contato constante com o atacante e sua equipe para acompanhar as condições físicas, mas não tem ingerência no processo. Estêvão era um dos principais nomes da reformulação imposta por Ancelotti na Seleção, sendo titular pela faixa direita do ataque e artilheiro do ciclo com o italiano, com cinco gols, três à frente de Rodrygo (descartado por lesão), Martinelli e Vinícius Jr.

Em caso de convocação, o jogador ainda precisaria continuar o tratamento junto aos selecionados, que se apresentarão à Seleção Brasileira, e muito provavelmente não estaria em condições de atuar na estreia da competição, no dia 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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O retorno ao Brasil foi um pedido de Estêvão e de sua equipe por diferentes fatores. Entre eles, a possibilidade de voltar a um ambiente que conhece, com estrutura de ponta, além da proximidade com familiares. O jogador chegou a ter breve contato com o elenco alviverde, que viajou para Lima, capital do Peru, para duelo pela Libertadores na tarde do último domingo.

Estêvão comemora gol pela Seleção Brasileira (Foto: @rafaelribeirorio/CBF)

A lista final com os 26 nomes de Ancelotti será anunciada no dia 18 de maio, em evento na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. A apresentação, por sua vez, acontece no dia 27 do mesmo mês, na Granja Comary, centro de treinamentos da Amarelinha.

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