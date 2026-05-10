Remo x Palmeiras: partida tem início adiado por conta de forte chuva em Belém

A partida entre Remo e Palmeiras, marcada para começar às 16h (de Brasília) deste domingo (10), no Mangueirão, pela 15ª rodada do Brasileirão, terá início adiado em razão da forte chuva que cai neste momento em Belém-PA. O gramado do estádio, inclusive, está encharcado e sem condições de jogo.

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De acordo com o protocolo, o árbitro faz uma vistoria 2h antes da partida, depois 1h antes, outra 30 minutos e, por fim, 15 minutos antes de um confronto. Como às 16h a bola ainda não rolava no campo, a decisão foi adiar a partida e, a cada 15 minutos, uma nova análise será feita para saber as condições do local.

Ainda não há previsão para o início da partida entre Remo e Palmeiras e, portanto, o árbitro retornou ao vestiário. Por volta das 15h30, as equipes subiram ao gramado para o aquecimento, mas logo voltaram em razão do gramado. Como a bola pouco rolava dentro de campo, o adiamento do início da partida foi anunciado.

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Assim que a arbitragem der o sinal de gramado pronto, os times terão 20 minutos para fazer o aquecimento e mais 10 para retornar ao gramado.

16h30 - A arbitragem ainda não autorizou a bola rolar. Equipes utilizam rodos no campo na tentativa de amenizar a quantidade de água no local.

16h45 - Novamente a arbitragem vai a campo e, aparentemente, a bola já rola um pouco melhor, mas não como deveria para uma partida. A chuva continua em Belém e ainda não há previsão exata de início.

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17h - Jogadores do Palmeiras estão com uniforme de jogo e se aquecendo no gramado.

17h15 - Partida tem previsão de iniciar às 17h40...

17h30 - Palmeiras troca uniforme pelo branco, já que o Remo jogará de azul.

17h32 - Equipes entram em campo. Hino sendo executado. Vai ter jogo!

17h38 - Bola, enfim, rolando no Mangueirão!

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