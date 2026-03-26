Ancelotti promete Brasil ofensivo contra a França

Brasil e França fazem nesta quinta-feira (26) um dos amistosos mais esperados desta Data Fifa. A partir das 17h (de Brasília), a Seleção encara os atuais vice-campeões mundiais em Boston (EUA) no penúltimo jogo antes do anúncio do grupo que irá disputar a Copa do Mundo. E, a despeito da força do adversário e dos desfalques que se acumulam, o técnico promete um Brasil ofensivo.

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— Nestes meses eu tenho pensado qual é o melhor modelo de jogo para a equipe, tendo em conta as características dos jogadores. Pensamos que o modelo de jogo que queremos planejar é com quatro na frente. Amanhã (quinta) é o mesmo, um teste importante, queremos jogar uma boa partida, controlando o jogo, tentar defender bem, que é muito importante, ter equilíbrio e jogar bem com a bola, mostrar a qualidade que os quatro da frente têm —, disse Carlo Ancelotti nessa quarta-feira.

Para a partida com o França, Ancelotti terá que armar um Brasil longe daquele que ele considera ideal para a Copa do Mundo. Jogadores de confiança do técnico, Bruno Guimarães e Estêvão nem sequer foram convocados por motivo de lesão. Titular do gol, Alisson foi cortado, assim como Alex Sandro e Gabriel Magalhães. Para completar, Marquinhos sentiu o quadril no primeiro treino em Orlando e nem sequer viajou a Boston. O jogador está entregue aos fisioterapeutas e tem chances de atuar na próxima terça-feira, diante da Croácia.

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Assim, boa parte do sistema defensivo será formado por prováveis reservas na Copa do Mundo, ou mesmo por jogadores que ainda tentam uma vaga no Mundial. O treinador confirmou que Léo Pereira será um dos titulares nesta quinta-feira, assim como os laterais Wesley e Douglas Santos. Ibañez e Bremer brigam pela outra vaga na zaga na partida desta quinta. Ou seja, a única certeza é que o Brasil irá enfrentar a França com uma zaga de novatos sob o comando de Ancelotti.

França terá Dembelé e Mbappé diante do Brasil

Terceira colocada no ranking da Fifa, a França deverá ir a campo com seus principais jogadores para encarar o Brasil nesta quinta-feira. E isso inclui os craques Dembelé e Mbappé. O atacante e capitão do time tem ficado de fora dos jogos do Real Madrid porque estava se recuperando de lesão, mas deve iniciar a partida.

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Matheus Cunha, João Pedro e Casemiro durante treino da Seleção em Orlando (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL X FRANÇA

AMISTOSO INTERNACIONAL

📆 Data e horário: quinta-feira, 26 de março de 2026, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Gillette Stadium, em Boston (EUA)

📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV e GETV

🟨 Árbitro: Não informado.

🚩 Assistentes: Não informado.

🖥️ VAR: Não informado.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)

Ederson; Wesley, Ibañez (Bremer), Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Andrey Santos; Martinelli (João Pedro), Raphinha, Vini Jr. e Matheus Cunha.

FRANÇA (Técnico: Didier Deschamps)

Maignan; Malo Gusto, Konaté, Upamecano e Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot e Cherki; Olise, Mbappé e Dembelé.

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