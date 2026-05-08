CBF divulga valores de ingressos para jogo da Seleção no Maracanã

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta sexta-feira (8), as informações oficiais sobre a partida de despedida da Seleção Brasileira antes do embarque para a Copa do Mundo de 2026. O amistoso diante do Panamá será realizado no Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 31 de maio, às 18h30 (de Brasília).

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A entidade também confirmou a tabela de preços e o cronograma para a comercialização das entradas. Os ingressos começarão a ser vendidos na próxima segunda-feira, dia 13 de maio, a partir das 10h, em uma pré-venda exclusiva para clientes do patrocinador. O público geral terá acesso à plataforma de compras no dia seguinte, 14 de maio.

Ingressos para Brasil x Panamá

Valores dos ingressos (inteira / meia)

Norte - R$100 / R$50

Sul - R$150 / R$75

⁠Leste Superior - R$200 / R$100

Leste Inferior - R$300 / R$150

Oeste Inferior - R$400 / R$200

Torcida faz a festa no Maracanã no jogo entre Brasil e Chile (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Cronograma antes da Copa

O duelo no Maracanã marca o último encontro da Seleção com a torcida brasileira antes da viagem para os Estados Unidos, mas não encerra o calendário de testes. Após o confronto contra o Panamá, o Brasil enfrentará o Egito no dia 6 de junho, na cidade de Cleveland (EUA), no último compromisso preparatório da equipe.

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A tão aguardada estreia na Copa do Mundo de 2026 ocorrerá exatamente uma semana após o amistoso contra a seleção africana. O primeiro adversário do Brasil no torneio mundial será o Marrocos. A equipe comandada por Carlo Ancelotti está no Grupo C da competição, que também conta com a presença da Escócia e do Haiti.

Desfalques para o jogo

Para a despedida no Rio de Janeiro, a comissão técnica da Seleção Brasileira precisará lidar com ausências no elenco. O treinador Carlo Ancelotti não poderá contar com o zagueiro Marquinhos e com a dupla Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli. O trio estará envolvido na disputa da final da Champions League, que será realizada no dia 30 de maio, em Budapeste, na Hungria, entre Paris Saint-Germain e Arsenal.

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