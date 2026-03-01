Europeus reagem à atuação de Wesley contra gigante europeu: 'Não esperava'

O lateral-direito Wesley, ex-Flamengo, foi titular da Roma diante da Juventus, na tarde deste domingo (1), em jogo válido pela 27° rodada do Campeonato Italiano. Nas redes sociais, a atuação do jovem foi extremamente comentada.

Até aqui, o clássico entre Roma e Juventus está empatado por 1 a 1, com gol de Wesley, ex-Flamengo. Jogando como ala-esquerda, o brasileiro recebeu, puxou para o meio e acertou uma chapada linda para abrir o placar no duelo decisivo.

Nas redes sociais, o nome do brasileiro ficou muito em alta, principalmente na Itália. Wesley, ex-Flamengo, tem encantado os torcedores da Roma mesmo jogando de maneira improvisada na equipe comandada por Gasperini. Veja o golaço e os comentários abaixo:

Wesley, ex-Flamengo, improvisado na lateral esquerda, tem se destacado na Roma (Foto: Piero CRUCIATTI / AFP)

Veja o golaço de Wesley, ex-Flamengo, e o comentários dos torcedores

Tradução sobre o cria do Flamengo: Wesley está me impressionando. Sinceramente, não esperava por isso. Impacto devastador.

Tradução sobre o lateral brasileiro: A Roma foi uma equipe fraca e afortunada, com exceção de Pisilli, Wesley e Rensh, que fizeram duas defesas providenciais nos primeiros vinte minutos. De resto, nenhum jogador esteve acima da média. Apesar disso, estamos ganhando, então está tudo bem. Precisamos nos esforçar mais no segundo tempo!

Tradução sobre o jovem formado no Flamengo: Wesley, um famoso desconhecido, faz o que tem que fazer. Uma tomada em loop como a de Alex. Temos o superestimado Turk, que, como tal, só produz fumaça.

Tradução sobre o jovem lateral brasileiro: Se Wesley estivesse na Premier League, ele agora valeria pelo menos 90 milhões.

