Fenerbahçe dá chapéu em rival e encaminha contratação de Ederson

Transferência do brasileiro vinha sendo discutida desde o fim da última temporada

imagem cameraEderson em entrevista coletiva pela Seleção Brasileira (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 01/09/2025
09:28
  • Matéria
  • Mais Notícias

Referência da era mais vitoriosa da história do clube, Ederson deixou o Manchester City rumo a um destino inesperado: o futebol turco. Em uma transferência que inicialmente se encaminhava para o Galatasaray, o goleiro acabou acertando com o maior rival, o Fenerbahçe. As informações são do jornal "The Guardian".

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A janela de transferências na Inglaterra se encerra nesta segunda-feira (1º), o que obriga o City a acelerar a regularização da documentação de Gianluigi Donnarumma. O italian de 26 anos deixou o PSG, atual campeão europeu, para assumir a titularidade dos Cityzens. Somente após a confirmação oficial da chegada dele, o clube inglês autorizará a saída de Ederson, em cumprimento às exigências do Fair Play Financeiro. Na Turquia, a janela segue aberta até 11 de setembro.

O Fenerbahçe pagará 14 milhões de euros pelo brasileiro de 32 anos, que defende o City desde 2017. Na época, o clube inglês desembolsou 35 milhões de euros ao Benfica pela contratação. Antes disso, o goleiro passou por Rio Ave e Ribeirão, ambos de Portugal, além de ter sido formado nas categorias de base do São Paulo, no Brasil.

Fim de uma era? 🧤

A transferência de Ederson para o futebol turco vinha sendo discutida desde o fim da última temporada. Inicialmente, o Galatasaray, maior rival do Fenerbahçe, demonstrou interesse no jogador, mas as negociações não avançaram.

No Manchester City, Ederson perdeu espaço após a chegada de dois novos goleiros nesta janela. James Trafford, contratado junto ao Burnley, assumiu a titularidade nas primeiras rodadas da Premier League sob o comando de Pep Guardiola. Além dele, o próprio Donnarumma, considerado um dos melhores goleiros do mundo, também chegou ao elenco nesta segunda.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Ederson no banco de reservas do Manchestrer City em partida pela Premier League 2025/26 (Foto: Darren Staples/AFP)

