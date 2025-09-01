Fenerbahçe dá chapéu em rival e encaminha contratação de Ederson
Transferência do brasileiro vinha sendo discutida desde o fim da última temporada
Referência da era mais vitoriosa da história do clube, Ederson deixou o Manchester City rumo a um destino inesperado: o futebol turco. Em uma transferência que inicialmente se encaminhava para o Galatasaray, o goleiro acabou acertando com o maior rival, o Fenerbahçe. As informações são do jornal "The Guardian".
A janela de transferências na Inglaterra se encerra nesta segunda-feira (1º), o que obriga o City a acelerar a regularização da documentação de Gianluigi Donnarumma. O italian de 26 anos deixou o PSG, atual campeão europeu, para assumir a titularidade dos Cityzens. Somente após a confirmação oficial da chegada dele, o clube inglês autorizará a saída de Ederson, em cumprimento às exigências do Fair Play Financeiro. Na Turquia, a janela segue aberta até 11 de setembro.
O Fenerbahçe pagará 14 milhões de euros pelo brasileiro de 32 anos, que defende o City desde 2017. Na época, o clube inglês desembolsou 35 milhões de euros ao Benfica pela contratação. Antes disso, o goleiro passou por Rio Ave e Ribeirão, ambos de Portugal, além de ter sido formado nas categorias de base do São Paulo, no Brasil.
Fim de uma era? 🧤
A transferência de Ederson para o futebol turco vinha sendo discutida desde o fim da última temporada. Inicialmente, o Galatasaray, maior rival do Fenerbahçe, demonstrou interesse no jogador, mas as negociações não avançaram.
No Manchester City, Ederson perdeu espaço após a chegada de dois novos goleiros nesta janela. James Trafford, contratado junto ao Burnley, assumiu a titularidade nas primeiras rodadas da Premier League sob o comando de Pep Guardiola. Além dele, o próprio Donnarumma, considerado um dos melhores goleiros do mundo, também chegou ao elenco nesta segunda.
