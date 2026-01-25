Maignan encaminha renovação com o Milan e 'ajuda' o Corinthians

O goleiro Mike Maignan encaminhou sua renovação contratual com o Milan até junho de 2031, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Com isso, o Corinthians é beneficiado após ter tido Hugo Souza na mira do clube italiano por conta da incerteza do arqueiro francês no San Siro.

Após o acordo verbal entre Maignan e Milan, a expectativa é de que as questões burocráticas se desenrolem sem dificuldades para a assinatura de um novo vínculo. O contrato do francês encerraria ao fim da atual temporada.

Dessa forma, o Milan não deve ser agressivo na busca por um novo goleiro na próxima janela de transferências. E Hugo Souza, que recebeu uma proposta do clube italiano em dezembro, não deve receber novas investidas da equipe de Massimiliano Allegri.

Contratado em 2021 para suprir a saída de Donnarumma, Maignan se tornou ídolo do Milan após as conquistas de um Campeonato Italiano e de uma Supertaça da Itália. Na atual temporada, o veterano briga por mais um troféu do Calcio, além da Copa do Mundo com a França.

Milan encaminha renovação após período turbulento

Contratado em 2021, Maignan chegou ao Milan para substituir Donnarumma e se tornou um dos principais nomes da posição no futebol mundial. No entanto, a relação entre o francês e o clube italiano se deteriorou nos últimos anos, o que fez com que o goleiro estivesse inclinado a deixar a equipe na última janela de transferências.

No último verão europeu, o Chelsea se interessou por Maignan, mas não pagou os 30 milhões de euros (R$ 196,5 milhões) cobrados pelo Milan por um jogador que tinha apenas um ano de contrato. Naquela época, o atleta estava disposto a deixar a Itália e vestir a camisa do time da Premier League, embora o negócio não tenha se concretizado.

No entanto, a boa relação com Massimiliano Allegri e Claudio Filippi, treinador de goleiros, foram chaves na reviravolta e no acordo verbal entre Maignan e Milan.

