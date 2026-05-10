Na mira de Ancelotti? Rayan brilha na Premier League às vésperas da convocação
Atacante marca o gol da vitória do Bournemouth e mantém invencibilidade pessoal
- Matéria
- Mais Notícias
A lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 será divulgada no próximo dia 18, e um nome vem ganhando força na Inglaterra: Rayan. Neste sábado (9), o jovem atacante foi novamente o protagonista ao marcar o gol da vitória do Bournemouth por 1 a 0 sobre o Fulham, fora de casa. Mais do que os três pontos, a atuação reforça o momento iluminado do brasileiro.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Com golaço de Rayan, Bournemouth vence Fulham; sem Casemiro, Manchester United fica no empate fora de casa
Futebol Internacional09/05/2026
- Futebol Internacional
Rayan pode disputar Champions já na próxima temporada; entenda
Futebol Internacional07/05/2026
- Seleção Brasileira
Rayan e Matheus Cunha agitam debate para convocação para Copa do Mundo
Seleção Brasileira03/05/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Fase artilheira e números de Copa
Rayan vive ótimo momento na Europa. Nos últimos quatro jogos, o garoto acumula três gols e uma assistência, balançando as redes contra Crystal Palace, Fulham e Leeds, além de servir um companheiro na vitória sobre o Newcastle.
No total, em 13 partidas pelo clube inglês, são 5 gols e 2 assistências. Se somarmos o início de ano ainda pelo Vasco, em que marcou duas vezes contra o Maricá no Carioca, são 7 gols em 14 jogos no ano.
Um dado curioso impressiona a torcida dos Cherries: Rayan ainda não sabe o que é perder na Premier League. Em todos os 13 jogos em que esteve em campo, o Bournemouth saiu invicto. Foram vitórias pesadas contra gigantes como Arsenal e vitórias estratégicas como a de hoje contra o Fulham, além de empates consistentes contra United e Aston Villa.
Fulham (Vitória) ⚽
Crystal Palace (Vitória) ⚽
Leeds (Empate) ⚽
Newcastle (Vitória) 🅰️
Arsenal (Vitória)
Manchester United (Empate)
Burnley (Empate)
Brentford (Empate)
Sunderland (Empate)
West Ham (Empate)
Everton (Vitória) ⚽
Aston Villa (Empate) ⚽
Wolverhampton (Vitória) 🅰️
O impacto de Rayan vai além dos recordes pessoais. Com o resultado, o Bournemouth segue vivo na caça ao G-5. Ocupando a 6ª posição, o clube está a apenas três pontos do Aston Villa, o último na zona de classificação para torneios continentais. Faltando apenas duas rodadas para o fim, o clube inglês sonha com a primeira participação de sua história em uma Champions, Europa ou Conference League.
🤑 Aposte jogos de futebol pelo mundo! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias