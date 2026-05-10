menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Na mira de Ancelotti? Rayan brilha na Premier League às vésperas da convocação

Atacante marca o gol da vitória do Bournemouth e mantém invencibilidade pessoal

Avatar
Marcus Vinicius Alves Dantas
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/05/2026
07:30
Bournemouth conquistou uma vitória por 3 a 0 contra Crystal Palace (Foto: Divulgação/Bournemouth)
imagem cameraRayan é um dos destaque do Bournemouth. (Foto: Divulgação/Bournemouth)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 será divulgada no próximo dia 18, e um nome vem ganhando força na Inglaterra: Rayan. Neste sábado (9), o jovem atacante foi novamente o protagonista ao marcar o gol da vitória do Bournemouth por 1 a 0 sobre o Fulham, fora de casa. Mais do que os três pontos, a atuação reforça o momento iluminado do brasileiro.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na estreia de Rayan, o Bournemouth venceu o Wolves pela Premier League (Foto: Reprodução/X)
Na estreia de Rayan, o Bournemouth venceu o Wolves pela Premier League (Foto: Reprodução/X)

Fase artilheira e números de Copa

Rayan vive ótimo momento na Europa. Nos últimos quatro jogos, o garoto acumula três gols e uma assistência, balançando as redes contra Crystal Palace, Fulham e Leeds, além de servir um companheiro na vitória sobre o Newcastle.

continua após a publicidade

No total, em 13 partidas pelo clube inglês, são 5 gols e 2 assistências. Se somarmos o início de ano ainda pelo Vasco, em que marcou duas vezes contra o Maricá no Carioca, são 7 gols em 14 jogos no ano.

Um dado curioso impressiona a torcida dos Cherries: Rayan ainda não sabe o que é perder na Premier League. Em todos os 13 jogos em que esteve em campo, o Bournemouth saiu invicto. Foram vitórias pesadas contra gigantes como Arsenal e vitórias estratégicas como a de hoje contra o Fulham, além de empates consistentes contra United e Aston Villa.

continua após a publicidade

Fulham (Vitória) ⚽

Crystal Palace (Vitória) ⚽

Leeds (Empate) ⚽

Newcastle (Vitória) 🅰️

Arsenal (Vitória)

Manchester United (Empate)

Burnley (Empate)

Brentford (Empate)

Sunderland (Empate)

West Ham (Empate)

Everton (Vitória) ⚽

Aston Villa (Empate) ⚽

Wolverhampton (Vitória) 🅰️

O impacto de Rayan vai além dos recordes pessoais. Com o resultado, o Bournemouth segue vivo na caça ao G-5. Ocupando a 6ª posição, o clube está a apenas três pontos do Aston Villa, o último na zona de classificação para torneios continentais. Faltando apenas duas rodadas para o fim, o clube inglês sonha com a primeira participação de sua história em uma Champions, Europa ou Conference League.

🤑 Aposte jogos de futebol pelo mundo! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável. 

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias