Tite quebra silêncio sobre 2022, admite erro com Neymar e revela choro

Alguns anos após a queda do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, o técnico Tite decidiu romper o silêncio. Em uma entrevista reveladora, o treinador detalhou os bastidores da derrota para a Croácia, admitiu falhas estratégicas e descreveu o processo de "luto" que viveu após o Mundial.

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Em entrevista ao "Abre Aspas", do ge, Tite confessou que a eliminação em 2022 o atingiu de uma forma muito mais profunda do que as quedas anteriores em sua carreira. O treinador revelou que passou por um longo período de questionamentos espirituais e reclusão.

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— Mexeu de uma maneira diferente. E eu senti bastante, mais do que o normal. Eu questionei: "Por que eu?". A minha espiritualidade baixou e eu não conseguia entender. Eu dizia: "não é possível" — desabafou o técnico, que vinha de um ciclo de seis anos e meio de invencibilidade nas Eliminatórias.

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O erro com Neymar: 'As críticas estão corretas'

Um dos pontos mais sensíveis da entrevista foi a disputa de pênaltis contra os croatas. Na ocasião, o craque Neymar, principal batedor da equipe, foi escalado para ser o quinto cobrador, mas sequer chegou a bater sua penalidade, já que o Brasil foi eliminado antes. Tite foi direto ao assumir a responsabilidade.

— Todas as críticas feitas a mim pelo Neymar não ter batido o primeiro pênalti estão corretas. Eu errei. Isso asseguraria a vitória? Não sei. Mas ele deveria ter sido o primeiro batedor — admitiu de forma enfática.

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(Foto: Nelson Almeida/AFP)

Outro momento que gerou muitas críticas na época foi o fato de Tite ter se dirigido ao vestiário assim que o último pênalti foi convertido, sem consolar os jogadores que choravam no campo. O treinador explicou que aquela foi uma reação instintiva à dor que sentia e ao seu estilo de liderança.

— Eu estava olhando o jogo… E assisti de novo. Não teve nenhum lance de perigo maior da Croácia. Eu tenho o hábito de dizer que o campo fala. Naquele dia, o jogo não falou. O jogo escondeu — disse ele, referindo-se ao gol de empate sofrido a quatro minutos do fim da prorrogação.

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