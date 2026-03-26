De saída do United, Casemiro descarta volta ao futebol brasileiro; MLS e Arábia são opções
Inter Miami, de Messi, La Galaxy e Al-Ittihad estão de olho no astro
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O volante Casemiro, que deixará o Manchester United ao fim da temporada europeia, tem despertado o interesse de clubes da MLS e do futebol saudita. Segundo o jornal "The Athletic", Inter Miami e LA Galaxy estão entre as equipes que sondaram o brasileiro de 34 anos nos últimos dias. O Al-Ittihad, da Arábia Saudita, também acompanha a situação do jogador.
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Casemiro deixará Old Trafford após quatro temporadas, período em que disputou 155 jogos, marcou 24 gols e conquistou a Carabao Cup (2023) e a FA Cup (2024). O anúncio da saída foi feito em janeiro, e desde então o volante passou a ser alvo de especulações.
Atualmente, três cenários são vistos como os mais prováveis para o futuro do jogador: uma transferência para os Estados Unidos, um acerto com o futebol saudita ou a permanência no futebol europeu. Uma eventual volta ao Brasil, no entanto, não está nos planos do experiente volante, que deseja seguir atuando no exterior.
MLS e Arábia Saudita estão interessados em Casemiro
O Inter Miami, que conta com Lionel Messi e recentemente conquistou a MLS Cup, ocupa a terceira posição na liga após cinco rodadas. O LA Galaxy, por sua vez, está na décima colocação, mas segue vivo na Champions Cup.
Ainda não há propostas formais sobre a mesa. As sondagens ocorreram nas últimas semanas, mas Casemiro ainda não tomou uma decisão. O volante tem o foco no fim de temporada com o Manchester United e na preparação para a Copa do Mundo, que será sua terceira edição do torneio.
Antes de chegar ao United, Casemiro construiu uma carreira vitoriosa no Real Madrid. Foram 18 títulos com a camisa merengue, incluindo cinco Champions League, três La Ligas, três Mundiais de Clubes, três Supercopas da Uefa, três Supercopas da Espanha e uma Copa do Rei.
O último jogo de Casemiro pelo Manchester United será contra o Brighton, em maio, pela última rodada da Premier League. Aos 34 anos, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe.
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