O volante Casemiro, que deixará o Manchester United ao fim da temporada europeia, tem despertado o interesse de clubes da MLS e do futebol saudita. Segundo o jornal "The Athletic", Inter Miami e LA Galaxy estão entre as equipes que sondaram o brasileiro de 34 anos nos últimos dias. O Al-Ittihad, da Arábia Saudita, também acompanha a situação do jogador.

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Casemiro deixará Old Trafford após quatro temporadas, período em que disputou 155 jogos, marcou 24 gols e conquistou a Carabao Cup (2023) e a FA Cup (2024). O anúncio da saída foi feito em janeiro, e desde então o volante passou a ser alvo de especulações.

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Atualmente, três cenários são vistos como os mais prováveis para o futuro do jogador: uma transferência para os Estados Unidos, um acerto com o futebol saudita ou a permanência no futebol europeu. Uma eventual volta ao Brasil, no entanto, não está nos planos do experiente volante, que deseja seguir atuando no exterior.

Casemiro comemora gol do Manchester United sobre o Aston Villa, pela Premier League (Foto: Oli Scarff/AFP)

MLS e Arábia Saudita estão interessados em Casemiro

O Inter Miami, que conta com Lionel Messi e recentemente conquistou a MLS Cup, ocupa a terceira posição na liga após cinco rodadas. O LA Galaxy, por sua vez, está na décima colocação, mas segue vivo na Champions Cup.

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Ainda não há propostas formais sobre a mesa. As sondagens ocorreram nas últimas semanas, mas Casemiro ainda não tomou uma decisão. O volante tem o foco no fim de temporada com o Manchester United e na preparação para a Copa do Mundo, que será sua terceira edição do torneio.

Antes de chegar ao United, Casemiro construiu uma carreira vitoriosa no Real Madrid. Foram 18 títulos com a camisa merengue, incluindo cinco Champions League, três La Ligas, três Mundiais de Clubes, três Supercopas da Uefa, três Supercopas da Espanha e uma Copa do Rei.

O último jogo de Casemiro pelo Manchester United será contra o Brighton, em maio, pela última rodada da Premier League. Aos 34 anos, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe.

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