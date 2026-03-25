Recuperado de lesão, Mbappé será titular no amistoso entre França e Brasil

Mbappé estará no time titular da França no amistoso contra o Brasil, nesta quinta-feira (26), no Gillette Stadium, em Boston segundo o jornal francêss "L'Équipe". Recuperado da lesão no joelho que o afastou dos gramados por cerca de um mês, o capitão francês deve iniciar a partida e terá seu tempo de jogo monitorado pela comissão técnica. A informação foi publicada pelo jornal L'Équipe.

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Mbappé não atuava desde o dia 21 de fevereiro, quando o Real Madrid perdeu para o Osasuna, pela La Liga. O problema no joelho esquerdo, que começou em dezembro, o tirou de jogos contra Benfica, Getafe, Celta de Vigo, Elche e do duelo de ida contra o Manchester City pela Champions League. Ele retornou nos últimos compromissos do time merengue, atuando 21 minutos contra o City e 26 no dérbi contra o Atlético de Madrid.

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Apesar de estar recuperado, o tempo de jogo de Mbappé contra o Brasil ainda é uma incógnita. O atacante afirmou recentemente que traçou um plano para voltar à melhor forma para a reta final da temporada com o Real Madrid e para a Copa do Mundo. A tendência é que ele comece a partida, mas não necessariamente atue os 90 minutos.

Na atual temporada, Mbappé soma 23 gols e quatro assistências em 24 partidas pela La Liga. Na Champions League, foram 13 gols e uma assistência em nove jogos. O atacante também marcou dois gols e deu uma assistência em sua única partida na Copa do Rei.

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Kylian Mbappé durante goleada da França sobre a Ucrânia, por 4 a 0, pelas Eliminatórias (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Com Mbappé titular, França lida com desfalques na defesa

A seleção francesa terá algumas ausências importantes na defesa. Jules Koundé e William Saliba não estão disponíveis, o que abre espaço para Malo Gusto e Ibrahima Konaté no time titular. No meio-campo, a ausência de Manu Koné deve favorecer o retorno de Adrien Rabiot ao lado de Aurélien Tchouaméni.

O ataque francês será formado por Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise e Désiré Doué, em um esquema que deve explorar a velocidade e a troca de posições entre os jogadores de frente.

A provável escalação da França conta com: Maignan; Gusto, Konaté, Upamecano, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé (capitão).

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