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O 5x4 entre PSG e Bayern não foi só uma semifinal de Champions. Foi um espelho, talvez o mais cruel possível, do quanto o futebol de elite opera hoje em uma velocidade mental e uma fluidez coletiva que a Seleção Brasileira ainda não domina. E se Ancelotti quiser transformar o Brasil em candidato real na Copa, esse jogo precisa ser estudado como se fosse uma aula magna sobre intensidade, verticalidade e tomada de decisão sob caos.

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A primeira lição está na linha alta. O Bayern sufocou o PSG no início, empurrou o time de Luis Enrique para o próprio gol e tentou controlar o jogo pela imposição territorial. Só que, contra Dembélé, Kvaratskhelia e companhia, qualquer micro erro vira gol. A Seleção vive esse dilema há anos: quer pressionar, mas sofre com a transição defensiva. Contra rivais de elite, não existe "meio-termo": ou a linha pressiona com convicção e cobertura curta, ou vira convite para contraataques do tipo que decidiu o jogo em Paris. Para o Brasil, isso significa ajustar o tempo dos zagueiros, usar laterais mais naturais na recuperação e reduzir o espaçamento entre as linhas.

A segunda lição é a verticalidade sustentada. O PSG mostrou como atacar o espaço não é uma jogada, é uma ideologia. Luís Enrique sistematizou um padrão onde Vitinha, João Neves e os pontas entram como "sprints de bônus" na área, quebrando a noção de que só os atacantes finalizam. O Brasil, que aposta em posse morna e jogo lateralizado, precisa de meias que ataquem o espaço, não só distribuam passes. O PSG mostrou que o meio-campo também precisa ser finalizador, capaz de furar bloco pelo centro com surpresa e agressividade.

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Saber ser eficiente no caos

A terceira lição vem da fluidez tática. PSG e Bayern trocaram de forma, inverteram setores, aproximaram triângulos, quebraram marcações individuais e fizeram perseguições longas parecerem armadilhas montadas com antecedência. E, nesse cenário, nomes como Vinícius Júnior e Estevão são cruciais para o Brasil. Eles são os poucos da Seleção com capacidade real de criar "caos tático", aquele tipo de movimento que desmonta o adversário sem depender de um desenho fixo. (Aliás, saudade do melhor Neymar que já tivemos).

A quarta lição é brutal: eficiência na loucura. Mesmo quando o Bayern impôs força física, volume e avalanche emocional, o PSG manteve a calma para punir cada erro, e isso foi a diferença. Jogo grande se decide em micropausas. O Brasil sofre quando o emocional acelera demais. A Seleção precisa aprender a punir como os europeus punem: duas chances claras igual a dois gols. Não existe volume desperdiçado em semifinal de Copa.

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Harry Kane celebra seu gol durante o jogaço contra o PSG (Foto: Alain Jocard / AFP)

Jogador multifuncional é importante

O duelo também jogou luz em algo que pode transformar o Brasil: o papel híbrido de certos jogadores. Kane no Bayern foi 9, 10, conector, ponta, meia. Ele desconstruiu qualquer marcação rígida. Isso abre uma discussão importante: no Brasil, quem faz isso? Raphinha tem sido muito mais do que um extremo tradicional no Barcelona. Ele centraliza, arma, rompe e pressiona como poucos. Em um cenário onde a Seleção vive sem um "10" clássico, ele pode — e talvez deva — assumir parte desse papel de facilitador, sendo o elo entre a meiúca, o ataque e a profundidade.

A quinta lição é sobre defesa proativa. Muita gente olha um 5x4 e culpa a defesa. É o oposto. Bayern e PSG mostraram que recuar contra esse nível de talento é suicídio tático. As duas equipes preferiram sofrer no 1x1 do que permitir ataques posicionais longos. O Brasil, que frequentemente afunda linhas e perde a segunda bola, precisa revisar urgentemente sua relação com a defesa: pressão mais curta, bloco médio agressivo, cobertura coordenada e menos medo de duelar longe do gol.

Que lições a Seleção pode tirar do 5x4 de PSG e Bayern? No fim, o que esse jogo entregou a Ancelotti foi um mapa claro: o futebol moderno de elite vive de coragem, aceleração, fluidez e execução técnica sob pressão. A Seleção não está nesse patamar ainda. Mas tem peças para se aproximar. O desafio é costurar isso em um modelo que não seja reativo, nem dependente só da individualidade. Se não conseguir, vamos continuar assistindo às aulas sempre como espectadores, nunca como protagonistas.

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Gustavo Fogaça escreve sua coluna no Lance! nas noites de segunda e quinta-feira. Leia outras publicações do colunista nos links abaixo:

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