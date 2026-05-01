A Seleção Brasileira deve iniciar a sua caminhada rumo ao hexacampeonato com o futuro de seu treinador já definido. O presidente da CBF, Samir Xaud, confirmou que as negociações para a renovação de Carlo Ancelotti até 2030 estão avançadas e a expectativa é que o novo contrato seja assinado antes mesmo da convocação oficial para a Copa do Mundo, marcada para o dia 18 de maio.

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Em entrevista concedida após o Congresso da Fifa, em Vancouver, Xaud demonstrou otimismo e confiança no trabalho do italiano. - A ideia é que na convocação ele já esteja com o contrato assinado. Restam ajustes jurídicos, coisas básicas. O desejo dele e da CBF é renovar - afirmou o dirigente.

Samir Xaud e Carlo Ancelotti (Foto: CBF)

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Valores da renovação de Carlo Ancelotti no Brasil

A extensão do contrato mantém Carlo Ancelotti no topo da lista de treinadores mais bem pagos do futebol mundial. O italiano seguirá recebendo cerca de 10 milhões de euros anuais (aproximadamente R$ 5 milhões por mês), valor estabelecido em 2025.

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Além do salário fixo, o contrato atual possui alguns bônus. Caso o Brasil conquiste o hexacampeonato nos Estados Unidos, Ancelotti receberá um bônus de 5 milhões de euros (cerca de R$ 31,7 milhões na cotação atual).

As negociações entram na fase final. Para a cúpula da CBF, garantir a permanência de Ancelotti para o ciclo seguinte, que culminará na Copa do Mundo sediada por Espanha, Portugal e Marrocos, é uma forma de dar estabilidade ao projeto esportivo da Seleção.

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- Confiamos muito nele. Não é à toa que estamos próximos da assinatura para 2030. Estamos muito bem representados - concluiu Samir Xaud.

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