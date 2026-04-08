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Fernando Diniz chega ao Corinthians como aquele tipo de escolha que divide opinião, mas costuma mexer rápido na estrutura de um time. E, olhando friamente para o momento corintiano, faz sentido imaginar o impacto. O problema central do Corinthians hoje não é só resultado; é produção ofensiva, é falta de criação, é um time que muitas vezes parece preso entre a intenção e a execução. Nesse cenário, o modelo do Diniz tem muita chance de encaixar melhor do que o trabalho do Dorival vinha encaixando.

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O Dorival cumpriu um papel importante. Ele organizou, estabilizou, entregou títulos e deu ao torcedor a sensação de que aquele elenco podia mais do que apenas sobreviver. Mas o trabalho bateu no teto. Quando isso acontece, a troca de comando não é luxo: é tentativa de ruptura. E o Diniz é justamente isso. Ele não é continuidade. Ele é uma mudança de linguagem.

Passado e presente 💭

A diferença principal entre os dois está no mecanismo. O Dorival é um treinador mais de equilíbrio, de ajuste por bloco, de time que tenta ser competente sem se desorganizar. O Diniz é o oposto em essência: ele quer construção curta, aproximação de peças, gente participando da saída, muita associação por dentro e aceleração depois da trama inicial. É um jogo mais arriscado, sim, mas também muito mais capaz de destravar ataques travados. E o Corinthians vinha disso: um ataque que muitas vezes não encontrava caminho.

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Dorival Júnior observa jogadores do Corinthians durante partida na Neo Química Arena (Foto: Agência Corinthians)

O ponto é que o elenco do Corinthians conversa com essa ideia. Há meio-campistas com qualidade de passe, jogadores de convivência curta, laterais que podem dar fluidez e atacantes que se beneficiam de um time que os coloque mais perto do gol. Quando o Diniz encontra esse tipo de material, ele costuma ampliar o repertório ofensivo. Não por mágica. Por estrutura. O time passa a ter mais linhas de passe, mais gente por perto, mais apoio para o portador e mais presença na área. Ou seja: mais chances de gol.

E isso importa muito porque o Corinthians não precisava de um treinador para "inventar" um time do zero. Precisava de alguém para devolver identidade e agressividade. O torcedor corintiano quer ver o time se reconhecer em campo. O Diniz, com todos os seus excessos e recaídas ao longo da carreira, costuma entregar exatamente essa sensação. Ele melhora a conexão entre os jogadores, dá mais vida ao jogo e normalmente faz o time produzir mais.

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Pontos fracos do Dinizismo 👎

Mas há o outro lado, claro. O modelo do Diniz também expõe. Quando a posse não protege, quando a saída erra, quando a equipe perde coordenação, os espaços aparecem e os gols sofridos sobem. É o preço de um futebol que quer construir com muitos homens e correr riscos. No Corinthians, isso pode ser administrável num tiro curto de mata-mata, mas vai exigir atenção diária no Brasileirão. O time vai criar mais, vai jogar melhor em muitos momentos, mas também vai precisar conviver com a vulnerabilidade.

Por isso, eu diria que o encaixe tende a ser bom no curto prazo e promissor no médio prazo, desde que o elenco compre a ideia rápido. Para a Libertadores, então, a aposta faz ainda mais sentido. Em jogos de classificação, onde um bom começo muda tudo, o Diniz pode dar ao Corinthians aquilo que faltava: mais coragem com bola, mais presença ofensiva e mais capacidade de dominar o ritmo.

Fernando Diniz vai encaixar no Corinthians? A comparação é essa: o Dorival entregava um Corinthians mais estável; o Diniz deve entregar um Corinthians mais vivo. E, hoje, para esse time, ser mais vivo talvez seja exatamente o que faltava. O risco existe, porque o estilo cobra muito fisicamente e cobra ainda mais de organização. Mas a chance de melhora é real e rápida. Se o casamento funcionar, o Corinthians pode ganhar não só desempenho, mas também personalidade.