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O Atlético de Madrid chega com a vantagem, mas a vaga na semifinal da Champions League está longe de estar determinada. E isso acontece porque o técnico do Barcelona tem, sim, caminhos bem claros para desmontar o 5-4-1 de Simeone. O problema é que nenhum desses caminhos é simples. Para virar esse cenário, o Barcelona vai precisar jogar com precisão, mobilidade e coragem.

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A base da defesa atleticana é conhecida: bloco baixo, linha de cinco, muita proteção interna e deslocamento coletivo assim que a bola entra no corredor lateral. Giuliano encaixa como uma espécie de lateral de contenção, Griezmann afunda para formar essa jaula por dentro e o espaço útil do Barça fica reduzido. Isso obriga o time de Flick a reiniciar a jogada várias vezes, mover a bola de um lado ao outro e tentar isolar o homem do um contra um. É aí que o Barcelona começa a abrir frestas.

Como usar o centroavante sem a bola

Quando Flick usa Lewandowski como referência fixa, ele consegue prender Giuliano e Nahuel em zonas mais baixas e isso ajuda a soltar o lado oposto. Parece simples, mas não é. O centroavante serve como ponto de ancoragem para desorganizar o bloco, permitir inversões e gerar aquele segundo de atraso que decide a jogada. Se o Atlético afunda demais, o Barça encontra espaço para atacar o lado fraco. Se sai para pressionar, expõe o corredor nas costas. É esse dilema que Hansi Flick quer criar.

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A outra solução é ainda mais interessante porque mexe com a estrutura emocional da defesa do Atlético: Olmo e Fermín como falso 9. A mobilidade dos dois arrasta zagueiros, rompe referências e abre espaço nas costas para o homem que vem de frente. Quando o atacante fixa, o bloco se mantém estável. Quando o atacante passeia, o sistema começa a perder referência. E aí aparece justamente a grande força do Barcelona: jogador chegando de frente com vantagem e atacando espaço com o adversário desorganizado.

Contrapressão como arma definitiva

Mas o ponto mais importante da eliminatória talvez nem esteja com a bola. Está na contrapressão. O Atlético quer recuperar a bola e já sair correndo. O Barça quer recuperar justamente nesse momento em que o rival ainda está espalhado para o contra-ataque. É aí que surgem os melhores cenários para o time catalão. A equipe de Flick precisa morder logo depois da perda e transformar a tentativa de transição do Atlético em nova posse ofensiva. Se isso funcionar, o jogo passa a ser jogado muito mais perto da área madrilenha.

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Lamine Yamal em Barcelona x Atlético de Madrid (Foto: Lluis Gene / AFP)

Se ainda assim o gol não sair, Flick guarda na manga uma carta mais agressiva. Já vimos esse Barcelona em modo máximo, empilhando jogadores no ataque, chegando a um 2-2-6 em alguns momentos, com quase ninguém segurando a linha atrás. É um plano brutalmente arriscado, mas coerente com o contexto de quem precisa virar um confronto grande. A ideia é simples: congestionar a área, empurrar o Atlético para trás, forçar sobras, desvios e segundas bolas. E, se a bola escapar, o time ainda tenta recuperar imediatamente.

O Barcelona pode virar contra o Atlético? O time tem ferramentas para isso, mas a virada vai exigir mais do que posse e mais do que talento técnico. Vai exigir execução perfeita, leitura fina dos espaços e coragem para correr riscos altos. Contra o Atlético, qualquer erro vira contra-ataque, qualquer desatenção vira sentença. Por isso, Flick tem um plano. Mas o plano só funciona se o Barcelona conseguir transformar pressão em domínio e domínio em gol. Se conseguir, vira. Se não conseguir, o Atlético vai fazer exatamente o que sabe fazer melhor: matar a eliminatória com inteligência e controle.