PSG e Bayern fazem a semifinal com maior número de gols na história da Champions
Em noite insana no Parque dos Príncipes, franceses vencem por 5 a 4
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O Parque dos Príncipes testemunhou o que ninguém jamais havia visto em uma fase tão avançada da UEFA Champions League. Nesta terça-feira, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique protagonizaram a semifinal com o maior número de gols na história da competição: um 5 a 4 para os donos da casa. Com nove gols marcados, o confronto superou qualquer outro jogo de ida ou volta desta fase já registrado no torneio, colocando as duas equipes no topo de um recorde histórico.
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A Chuva de Gols em Psg X Bayern
Muitos craques juntos e muita intensidade foram a tônica desde o apito inicial. O Bayern começou na frente com Harry Kane, convertendo pênalti aos 17 minutos. A reação parisiense foi rápida: Kvaratskhelia empatou aos 24 e João Neves virou aos 33. O Bayern buscou o 2 a 2 com Olise aos 41, mas, nos acréscimos da primeira etapa, Dembélé marcou o terceiro do PSG, levando o jogo para o intervalo em 3 a 2.
Na volta para o segundo tempo, o PSG parecia ter liquidado a fatura. Em um intervalo de dois minutos (aos 11 e 13), Kvaratskhelia e Dembélé marcaram novamente, ampliando para um sonoro 5 a 2. No entanto, a mística bávara apareceu: Upamecano aos 20 e Luis Díaz aos 23 diminuíram a diferença, fechando o placar em 5 a 4 e deixando a decisão totalmente aberta para o jogo de volta.
Novo Recorde em Fases Eliminatórias
Até hoje, nenhuma semifinal havia atingido a marca de 9 gols em um único jogo. O confronto entra agora para o seleto Top 5 de jogos com mais gols na história geral do torneio.
Confira onde o 5 a 4 de Paris se encaixa na lista histórica:
Mais gols em jogos da Champions League:
12 gols: Borussia Dortmund 8–4 Legia Varsóvia (2016)
11 gols: Bayern 9–2 GNK Dinamo (2024)
11 gols: Monaco 8–3 Deportivo La Coruña (2003)
10 gols: Barcelona 2–8 Bayern (2020)
*9 gols: PSG 5–4 Bayern (2026) — Semifinal
Empatado com outros confrontos como PSG 7–2 Rosenborg e Man. City 6–3 Leipzig.
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