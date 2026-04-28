O Parque dos Príncipes testemunhou o que ninguém jamais havia visto em uma fase tão avançada da UEFA Champions League. Nesta terça-feira, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique protagonizaram a semifinal com o maior número de gols na história da competição: um 5 a 4 para os donos da casa. Com nove gols marcados, o confronto superou qualquer outro jogo de ida ou volta desta fase já registrado no torneio, colocando as duas equipes no topo de um recorde histórico.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A Chuva de Gols em Psg X Bayern

Muitos craques juntos e muita intensidade foram a tônica desde o apito inicial. O Bayern começou na frente com Harry Kane, convertendo pênalti aos 17 minutos. A reação parisiense foi rápida: Kvaratskhelia empatou aos 24 e João Neves virou aos 33. O Bayern buscou o 2 a 2 com Olise aos 41, mas, nos acréscimos da primeira etapa, Dembélé marcou o terceiro do PSG, levando o jogo para o intervalo em 3 a 2.

continua após a publicidade

Jogadores do PSG comemoram gol marcado por Dembélé contra o Bayern de Munique na semifinal da Champions League (Foto: Alain Jocard/AFP)

Na volta para o segundo tempo, o PSG parecia ter liquidado a fatura. Em um intervalo de dois minutos (aos 11 e 13), Kvaratskhelia e Dembélé marcaram novamente, ampliando para um sonoro 5 a 2. No entanto, a mística bávara apareceu: Upamecano aos 20 e Luis Díaz aos 23 diminuíram a diferença, fechando o placar em 5 a 4 e deixando a decisão totalmente aberta para o jogo de volta.

Novo Recorde em Fases Eliminatórias

Até hoje, nenhuma semifinal havia atingido a marca de 9 gols em um único jogo. O confronto entra agora para o seleto Top 5 de jogos com mais gols na história geral do torneio.

continua após a publicidade

Confira onde o 5 a 4 de Paris se encaixa na lista histórica:

Mais gols em jogos da Champions League:

12 gols: Borussia Dortmund 8–4 Legia Varsóvia (2016)

11 gols: Bayern 9–2 GNK Dinamo (2024)

11 gols: Monaco 8–3 Deportivo La Coruña (2003)

10 gols: Barcelona 2–8 Bayern (2020)

*9 gols: PSG 5–4 Bayern (2026) — Semifinal

Empatado com outros confrontos como PSG 7–2 Rosenborg e Man. City 6–3 Leipzig.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.